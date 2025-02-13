Ученые назвали простой способ сохранить здоровье и замедлить процесс старения

Исследователи из Национального института здравоохранения (NIH) в США обнаружили, что недостаточное потребление жидкости может увеличить риск хронических заболеваний и сократить продолжительность жизни, сообщает New Atlas.
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Исследование, опубликованное в 2023 году, основано на долгосрочном исследовании здоровья сердца, в ходе которого на протяжении более 25 лет отслеживались результаты лечения более 15 000 участников.