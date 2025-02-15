День золотой ленты: сколько детей в Эстонии ежегодно сталкиваются с раком?

Цель этого дня — повысить осведомленность о детской онкологии и оказать поддержку детям и подросткам, больным раком, пережившим его, а также их семьям.По данным Эстонского института развития здравоохранения (ITA), у детей до 14 лет в стране ежегодно диагностируется 35 случаев рака, а среди молодежи 15–24 лет ежегодно выявляется 40 новых случаев.

«День Золотой ленты проводится в честь героев среди нас, выздоровевших, семей, которым пришлось бесстрашно жить с реальностью рака или с потерей дорогого ребенка», - сказала, член правления Эстонской ассоциации родителей больных раком детей Луйве Мерилай.

В этот день также чествуют всех врачей, медработников и волонтеров, которые посвящают свое время оказанию помощи больным раком детям. По словам Мерилай, общей целью Союза родителей больных раком детей и международной организации по борьбе с детским раком Childhood Cancer International CCI является улучшение будущих перспектив больных раком детей.

В Эстонии показатель выживаемости больных раком детей уже достигает 80 процентов, что впечатляет. Однако показатели выживаемости также во многом зависят от типа рака, индивидуального состояния, общего состояния здоровья и других медицинских факторов.