Не переборщите! Избыток витаминов так же опасен, как и их нехватка

По словам Евгении Соболевской, многие люди принимают витаминные комплексы на постоянной основе в надежде укрепить иммунитет, защититься от сезонных инфекций или даже продлить себе жизнь.

Однако врач отмечает, что пациенты часто следуют рекламным обещаниям и советам из социальных сетей, не консультируясь с врачами или фармацевтами. В результате они употребляют слишком много витаминов и минералов, нанося тем самым вред своему здоровью.

Нередко оказывается, что человек одновременно принимает разные препараты, содержащие один и тот же витамин, например витамин D, что приводит к его передозировке. В таком случае эффект оказывается не только бесполезным, но и потенциально опасным.

Соболевская подчеркивает, что «правильный подход» заключается в том, чтобы восполнять только те витамины и минералы, которых действительно не хватает организму, а не употреблять различные добавки без необходимости.

Распространен и противоположный миф: будто бы полноценное питание обеспечивает организм всеми необходимыми веществами. Хотя здоровый рацион действительно важен, врач напоминает, что с возрастом или при определенных состояниях организм хуже усваивает некоторые витамины.

Так, с годами ухудшается способность организма усваивать витамины D и B12, а во время беременности особенно важно дополнительно принимать фолиевую кислоту.

Кроме того, усвоение витаминов может нарушаться из-за приема определенных лекарств. В таких случаях необходима компенсация либо с помощью специального питания, либо с помощью биологически активных добавок.

Соболевская также рекомендует хотя бы раз в год сдавать анализ крови на уровень витамина D. По мнению специалистов, жителям Латвии его необходимо принимать круглый год, но дозировка должна подбираться индивидуально - после консультации с врачом или фармацевтом.

В целом, подчеркивает врач, витамины и минералы нужно принимать осознанно, а не хаотично и без разбора. Оптимальный комплекс можно подобрать при помощи специалиста, который учтет особенности организма и возможные противопоказания.

«Важно учитывать не только дозировку и длительность курса, но и индивидуальные противопоказания», - резюмирует Соболевская.