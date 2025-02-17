Хотя доля курящих людей в мире снижается, рак легких по-прежнему вызывает почти два миллиона смертей ежегодно. Новое исследование указывает на то, что случаи рака легких среди некурящих растут, и основным виновником может быть увеличение загрязнения воздуха. Это особенно касается Восточной Азии, где качество воздуха одно из худших в мире, сообщает Science Alert.
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Почему, несмотря на снижение доли курящих людей в мире, заболеваемость раком легких продолжает расти?
Международные ученые исследовали заболеваемость раком за период с 1988 по 2017 год и установили, что наиболее распространенной формой рака легких среди некурящих является аденокарцинома, которая составляет 45,6% случаев у мужчин и 59,7% - у женщин. На фоне снижения числа курящих растет доля рака легких среди некурящих, и ученые подчеркивают, что помимо борьбы с курением следует уделить больше внимания сокращению загрязнения воздуха.