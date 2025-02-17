Почему, несмотря на снижение доли курящих людей в мире, заболеваемость раком легких продолжает расти?

Международные ученые исследовали заболеваемость раком за период с 1988 по 2017 год и установили, что наиболее распространенной формой рака легких среди некурящих является аденокарцинома, которая составляет 45,6% случаев у мужчин и 59,7% - у женщин. На фоне снижения числа курящих растет доля рака легких среди некурящих, и ученые подчеркивают, что помимо борьбы с курением следует уделить больше внимания сокращению загрязнения воздуха.