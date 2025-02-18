Риск рака может формироваться еще до рождения

Ученые Института Ван Анделя (США) выяснили, что внутриутробное развитие может либо увеличивать, либо снижать риск рака. Они сосредоточились на эпигенетике - механизме активации и деактивации генов - и обнаружили, что ключевую роль в этом процессе играет белок TRIM28.

Эксперименты на генетически модифицированных мышах показали, что разные эпигенетические состояния влияют на вероятность развития рака в течение жизни. Кроме того, ученые зафиксировали различия в типах опухолей: при более низком риске у животных чаще возникали жидкостные опухоли, такие как лейкоз, а при более высоком - твердые опухоли, например, рак легких или предстательной железы.