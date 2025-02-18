На риск рака влияют многие факторы - от загрязнения воздуха до пищевых привычек. Однако новое исследование указывает на то, что предпосылки к развитию болезни могут закладываться еще до рождения, пишет Science Alert.
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Риск рака может формироваться еще до рождения
Ученые Института Ван Анделя (США) выяснили, что внутриутробное развитие может либо увеличивать, либо снижать риск рака. Они сосредоточились на эпигенетике - механизме активации и деактивации генов - и обнаружили, что ключевую роль в этом процессе играет белок TRIM28.