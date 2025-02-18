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Риск рака может формироваться еще до рождения

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Беременность. Иллюстративное фото.
Беременность. Иллюстративное фото. Фото: Getty Images

На риск рака влияют многие факторы - от загрязнения воздуха до пищевых привычек. Однако новое исследование указывает на то, что предпосылки к развитию болезни могут закладываться еще до рождения, пишет Science Alert.

Ученые Института Ван Анделя (США) выяснили, что внутриутробное развитие может либо увеличивать, либо снижать риск рака. Они сосредоточились на эпигенетике - механизме активации и деактивации генов - и обнаружили, что ключевую роль в этом процессе играет белок TRIM28.

Эксперименты на генетически модифицированных мышах показали, что разные эпигенетические состояния влияют на вероятность развития рака в течение жизни. Кроме того, ученые зафиксировали различия в типах опухолей: при более низком риске у животных чаще возникали жидкостные опухоли, такие как лейкоз, а при более высоком - твердые опухоли, например, рак легких или предстательной железы.

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