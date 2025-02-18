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Вспышка птичьего гриппа в Литве: сотни тысяч кур уничтожены, часть стран ограничила импорт

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Куры в клетке.
Куры в клетке. Фото: Margus Ansu / Postimees

Из-за вспышки птичьего гриппа ряд стран ввел ограничения на импорт птицы из Литвы. После выявления болезни в Шилутском районе Литвы уничтожено более четверти миллиона птиц, пишет Rus.ERR со ссылкой на радио LRT и Государственную продовольственную и ветеринарную службу (VMVT).

В ответ на это ряд стран, включая Японию и Киргизию, ввели ограничения на импорт птицы из Литвы, а Тайвань полностью отменил статус свободной от птичьего гриппа страны для Литвы.

В конце января был подтвержден случай вируса на птицефабрике Vilkyčių в Шилутском районе, после чего начались работы по очистке территории.

Предполагается, что вирус мог попасть из Польши, но рассматриваются и другие источники заражения. Птицефабрика Vilkyčių принадлежит компании Groward Group, которая находится под контролем владельцев крупнейшей литовской продовольственной компании Vičiūnų grupė.

Подробнее читайте на Rus.ERR. 

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