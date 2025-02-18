Из-за вспышки птичьего гриппа ряд стран ввел ограничения на импорт птицы из Литвы. После выявления болезни в Шилутском районе Литвы уничтожено более четверти миллиона птиц, пишет Rus.ERR со ссылкой на радио LRT и Государственную продовольственную и ветеринарную службу (VMVT).
Вспышка птичьего гриппа в Литве: сотни тысяч кур уничтожены, часть стран ограничила импорт
В ответ на это ряд стран, включая Японию и Киргизию, ввели ограничения на импорт птицы из Литвы, а Тайвань полностью отменил статус свободной от птичьего гриппа страны для Литвы.
В конце января был подтвержден случай вируса на птицефабрике Vilkyčių в Шилутском районе, после чего начались работы по очистке территории.
Предполагается, что вирус мог попасть из Польши, но рассматриваются и другие источники заражения. Птицефабрика Vilkyčių принадлежит компании Groward Group, которая находится под контролем владельцев крупнейшей литовской продовольственной компании Vičiūnų grupė.