Вспышка птичьего гриппа в Литве: сотни тысяч кур уничтожены, часть стран ограничила импорт

В ответ на это ряд стран, включая Японию и Киргизию, ввели ограничения на импорт птицы из Литвы, а Тайвань полностью отменил статус свободной от птичьего гриппа страны для Литвы.

В конце января был подтвержден случай вируса на птицефабрике Vilkyčių в Шилутском районе, после чего начались работы по очистке территории.

Предполагается, что вирус мог попасть из Польши, но рассматриваются и другие источники заражения. Птицефабрика Vilkyčių принадлежит компании Groward Group, которая находится под контролем владельцев крупнейшей литовской продовольственной компании Vičiūnų grupė.