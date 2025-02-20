Популярная среди молодежи диета угрожает здоровью подростков

Эксперименты на мышах показали, что десятинедельное прерывистое голодание снижало уровень инсулина у молодых особей, тогда как у взрослых, наоборот, улучшало чувствительность к нему. У молодых мышей бета-клетки, отвечающие за выработку инсулина, не развивались должным образом, что может свидетельствовать о схожем риске и для подростков.