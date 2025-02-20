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Популярная среди молодежи диета угрожает здоровью подростков

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Диета для похудения. Снимок иллюстративный.
Диета для похудения. Снимок иллюстративный. Фото: Ersler Dmitry/Shutterstock

Прерывистое голодание стало популярным методом для похудения и улучшения обмена веществ, но новое исследование указывает на возможные риски для молодежи.

Немецкие ученые выяснили, что длительное голодание может нарушать выработку инсулина в молодом организме, напоминая ранние стадии диабета 1-го типа.

Эксперименты на мышах показали, что десятинедельное прерывистое голодание снижало уровень инсулина у молодых особей, тогда как у взрослых, наоборот, улучшало чувствительность к нему. У молодых мышей бета-клетки, отвечающие за выработку инсулина, не развивались должным образом, что может свидетельствовать о схожем риске и для подростков.

Однако более короткий период голодания - около пяти недель - давал положительные результаты вне зависимости от возраста, пишет Medical Daily. Ученые подчеркивают: несмотря на пользу прерывистого голодания для взрослых, в случае с молодежью важно учитывать его продолжительность, чтобы минимизировать риск развития диабета.

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