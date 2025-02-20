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С кожей мужчины, который придерживался карнивор-диеты, произошло нечто странное

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Кожа мужчины, придерживавшегося карнивор-диеты, стала желтой.
Кожа мужчины, придерживавшегося карнивор-диеты, стала желтой. Фото: Marmagkiolis et al., JAMA Cardiology, 2025 / Science Alert

У жителя Флориды, который восемь месяцев придерживался экстремальной мясной диеты, появились желтоватые холестериновые отложения. Мужчина в возрасте 40+ ежедневно потреблял до четырех килограммов жирной пищи, включая гамбургеры с добавленным жиром, что привело к повышению уровня холестерина выше 1000 мг/дЛ - более чем в пять раз выше рекомендуемой нормы.

Врачи диагностировали у него ксантелазму - холестериновые отложения под кожей, которые обычно появляются вокруг глаз, но могут возникать и в других местах. В его случае они образовались на ладонях, ступнях и локтях, а в некоторых местах холестерин даже прорвался через кожу. Хотя эти образования не вызывают боли, их удаление требует лазерной или криотерапии.

Помимо внешних изменений, такое состояние свидетельствует о серьезных рисках для здоровья - высокий уровень холестерина связан с болезнями сердца, инсультом, нарушением работы почек, а также может способствовать развитию рака и деменции.

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