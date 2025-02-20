С кожей мужчины, который придерживался карнивор-диеты, произошло нечто странное

Врачи диагностировали у него ксантелазму - холестериновые отложения под кожей, которые обычно появляются вокруг глаз, но могут возникать и в других местах. В его случае они образовались на ладонях, ступнях и локтях, а в некоторых местах холестерин даже прорвался через кожу. Хотя эти образования не вызывают боли, их удаление требует лазерной или криотерапии.