МНЕНИЕ Эстонской системе здравоохранения нужна перезагрузка

После этого открытия появилось множество обнадеживающих пресс-релизов о том, что в Эстонии смертность от рака предстательной железы ниже, чем считалось ранее, а также был сделан вывод, что лечение этого заболевания в стране соответствует европейскому уровню.

Любопытно, что ученые не подвергли критике качество исходных данных: в 96 из 277 случаев причина смерти была указана неправильно, то есть зафиксирована с ошибкой. Хотели ли ученые и врачи подогнать факты под удобную для себя версию этого исследования?

У настоящего ученого такое открытие должно было бы вызвать глубокое недоверие к качеству всех данных регистра. Чтобы точно определить масштаб проблемы и убедиться в ее наличии, необходимо было бы проверить медицинские записи всех умерших мужчин за этот год (согласно данным Департамента статистики, в том году скончались 7325 мужчин, а по базе данных TAI - 7295).

Единственный возможный вывод на основе такого исследования заключается в том, что качество данных регистра настолько низкое, что на их основе невозможно провести достоверный анализ. И что еще важнее: такие обобщения, сделанные на основе ошибочных баз данных, могут подорвать авторитет и нанести ущерб международной репутации эстонской науки.

Нарушение этических норм привело к смерти

Один из моих преподавателей говорил: «Если этика исчезнет из медицины, то искать ее где-либо еще не имеет смысла».