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Потенциально опасен для человека: китайские ученые обнаружили у летучих мышей новый коронавирус

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Коронавирус SARS-CoV-2, начавший распространяться в 2019 году, вероятно, не станет последним вирусом этого типа. Китайские ученые сообщили об обнаружении у летучих мышей нового коронавируса, однако вероятность новой пандемии оценивается как низкая, передает Reuters.

Исследователи выявили вирус HKU5-CoV-2, который, как и SARS-CoV-2, использует рецептор ACE2 для проникновения в клетки человека. Хотя новый вирус заражает людей менее эффективно, у него есть фуриновый участок расщепления - особая аминокислотная последовательность в спайковом белке, которую может расщеплять фермент фурин, облегчая вирусу проникновение в клетки.

​В лабораторных исследованиях вирус успешно заражал клетки с высоким уровнем ACE2, а также модели человеческого кишечника и дыхательных путей. Ученые также выявили моноклональные антитела и противовирусные препараты, которые могут воздействовать на новый вирус.

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