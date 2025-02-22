Потенциально опасен для человека: китайские ученые обнаружили у летучих мышей новый коронавирус

Исследователи выявили вирус HKU5-CoV-2, который, как и SARS-CoV-2, использует рецептор ACE2 для проникновения в клетки человека. Хотя новый вирус заражает людей менее эффективно, у него есть фуриновый участок расщепления - особая аминокислотная последовательность в спайковом белке, которую может расщеплять фермент фурин, облегчая вирусу проникновение в клетки.