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По словам ученых, в пожилом возрасте именно этот витамин играет ключевую роль

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Яйца.
Яйца. Фото: Shutterstock

Недавнее исследование Калифорнийского университета (UCSF) указывает на то, что текущая минимальная норма витамина B12 может быть недостаточной для пожилых людей и повышать риск когнитивных нарушений, пишет Medical Xpress.

В исследовании приняли участие 231 здоровый пожилой человек (средний возраст - 71 год) с уровнем витамина B12 в пределах нормы. Однако выяснилось, что более низкий уровень активного B12 связан с замедлением когнитивной и визуальной обработки информации, а также с более выраженными повреждениями белого вещества в мозге. Эти изменения могут свидетельствовать о риске развития деменции или инсульта.

Ученые подчеркивают, что существующие нормы B12 могут быть устаревшими и нуждаться в пересмотре, поскольку даже низкий уровень в пределах нормы способен влиять на работу мозга. По мнению авторов исследования, пожилым людям стоит рассмотреть возможность дополнительного приема B12, даже если их показатели находятся в допустимых границах.

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