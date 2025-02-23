По словам ученых, в пожилом возрасте именно этот витамин играет ключевую роль

В исследовании приняли участие 231 здоровый пожилой человек (средний возраст - 71 год) с уровнем витамина B12 в пределах нормы. Однако выяснилось, что более низкий уровень активного B12 связан с замедлением когнитивной и визуальной обработки информации, а также с более выраженными повреждениями белого вещества в мозге. Эти изменения могут свидетельствовать о риске развития деменции или инсульта.