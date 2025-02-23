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Болезнь не приходит неожиданно: что сигнализирует о слабом иммунитете?

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Как защитить себя от болезни?
Как защитить себя от болезни? Фото: Shutterstock

С осени до весны распространяются различные болезни, ведь Covid-19 никуда не исчез, а тысячи людей ежегодно заболевают гриппом. Но почему большинство людей болеет именно осенью, зимой или весной, и как защитить себя от болезни? На вопросы отвечает провизор сети аптек Apotheka Катри Вальнер.

«Распространению вирусов, вероятно, способствуют их собственное развитие, сезонные изменения в окружающей среде и поведение людей. Таким образом создаются благоприятные условия для размножения и распространения вирусов», - объясняет Вальнер.

По данным Кассы здоровья, сезон гриппа в Эстонии обычно длится с октября по апрель. Крупные вспышки начинаются в ноябре. По словам Вальнер, с осени до весны выше вероятность контакта с возбудителями заболеваний, так как люди чаще собираются вместе или путешествуют в регионы с повышенным риском заражения.

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