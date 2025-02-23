Болезнь не приходит неожиданно: что сигнализирует о слабом иммунитете?

С осени до весны распространяются различные болезни, ведь Covid-19 никуда не исчез, а тысячи людей ежегодно заболевают гриппом. Но почему большинство людей болеет именно осенью, зимой или весной, и как защитить себя от болезни? На вопросы отвечает провизор сети аптек Apotheka Катри Вальнер.
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«Распространению вирусов, вероятно, способствуют их собственное развитие, сезонные изменения в окружающей среде и поведение людей. Таким образом создаются благоприятные условия для размножения и распространения вирусов», - объясняет Вальнер.