Болезнь не приходит неожиданно: что сигнализирует о слабом иммунитете?

По данным Кассы здоровья, сезон гриппа в Эстонии обычно длится с октября по апрель. Крупные вспышки начинаются в ноябре. По словам Вальнер, с осени до весны выше вероятность контакта с возбудителями заболеваний, так как люди чаще собираются вместе или путешествуют в регионы с повышенным риском заражения.