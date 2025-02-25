Опрос: чтобы попасть на прием к врачу-специалисту, большинству пациентов приходится ждать не один месяц

Хотя плата за прием будет повышена только в апреле 2025 года, информированность об этом уже может быть отражена в ответах на этот опрос. Такое повышение частоты упоминаний проблемы также может означать, что люди сами оплатили визит к врачу-специалисту. Платные визиты к врачу-специалисту вызвали больше проблем у мужчин в возрасте 31–49 лет, лиц других национальностей и жителей Таллина. Также при опросе пациенты отмечали, что врач-специалист находился слишком далеко (17%).

Исследование Kantar Emor также показало, что значительная часть пациентов (85%) посчитали объяснения врача-специалиста относительно состояния их здоровья и вариантов лечения простыми для понимания, а 73% полагали, что они в достаточной степени вовлечены в принятие решений о своем лечении. Женщины в возрасте 65 лет и старше были удовлетворены своей вовлеченностью больше среднего, в то время как мужчины в возрасте 31–49 лет и представители других национальностей были менее удовлетворены.

Из пациентов, посетивших врача-специалиста за последние 12 месяцев, пятая часть опрошенных (19%) смогла попасть на прием к врачу-специалисту в течение семи рабочих дней с момента обращения для записи на прием. 22% пациентов ждали приема врача-специалиста от восьми дней до четырех недель, а почти 56% пациентов пришлось ждать приема врача-специалиста более месяца.