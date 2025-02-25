Согласно исследованию удовлетворенности пациентов, проведенному Kantar Emor, за последние 12 месяцев чуть больше половины жителей Эстонии (54%) посещали врача-специалиста.
Опрос: чтобы попасть на прием к врачу-специалисту, большинству пациентов приходится ждать не один месяц
Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кассы здоровья, отметив, что как и в последние годы, большая часть пациентов (85%) остались довольны своим визитом к врачу-специалисту. Однако были пациенты (42%), которые сообщили как минимум об одной проблеме, связанной с их последним визитом к врачу-специалисту.
По словам Эрго Палло, руководителя отдела по работе с партнерами Кассы здоровья, качественная медицинская помощь в Эстонии возможна благодаря квалифицированным специалистам, которые каждый день работают на благо здоровья жителей Эстонии.
«Мы рады, что значительная часть пациентов, принявших участие в исследовании, оценили степень своей удовлетворенности специализированной медицинской помощью как хорошую, что свидетельствует о преданности наших медицинских работников своему делу и их профессионализме», - отметил Палло.
В то же время, отметил он, нельзя игнорировать растущую нехватку медицинских работников, что также отражается в увеличении количества проблем и трудностей, связанных с доступностью медицинской помощи.
«Чтобы обеспечить устойчивость системы специализированной медицинской помощи, нам необходимо широкомасштабное сотрудничество между сектором здравоохранения, образовательными учреждениями и государством. Это важно для того, чтобы в будущем медицинская помощь была доступна всем жителям Эстонии - независимо от места их жительства или финансового обеспечения», - заявил Палло.
Согласно оценке, данной опрошенными пациентами, доля проблем при получении медицинских услуг возросла - чуть менее половины пациентов (42%) столкнулись при посещении врача-специалиста хотя бы с одной проблемой, и это больше, чем в прошлом году (28%). Увеличилось частота возникновения проблем, связанных с платами, связанными с приемами (22%).
Хотя плата за прием будет повышена только в апреле 2025 года, информированность об этом уже может быть отражена в ответах на этот опрос. Такое повышение частоты упоминаний проблемы также может означать, что люди сами оплатили визит к врачу-специалисту. Платные визиты к врачу-специалисту вызвали больше проблем у мужчин в возрасте 31–49 лет, лиц других национальностей и жителей Таллина. Также при опросе пациенты отмечали, что врач-специалист находился слишком далеко (17%).
Исследование Kantar Emor также показало, что значительная часть пациентов (85%) посчитали объяснения врача-специалиста относительно состояния их здоровья и вариантов лечения простыми для понимания, а 73% полагали, что они в достаточной степени вовлечены в принятие решений о своем лечении. Женщины в возрасте 65 лет и старше были удовлетворены своей вовлеченностью больше среднего, в то время как мужчины в возрасте 31–49 лет и представители других национальностей были менее удовлетворены.
Из пациентов, посетивших врача-специалиста за последние 12 месяцев, пятая часть опрошенных (19%) смогла попасть на прием к врачу-специалисту в течение семи рабочих дней с момента обращения для записи на прием. 22% пациентов ждали приема врача-специалиста от восьми дней до четырех недель, а почти 56% пациентов пришлось ждать приема врача-специалиста более месяца.
Как и ожидалось, удовлетворенность доступностью услуг врача-специалиста тесно связана со скоростью доступа к нему. В целом 42% пациентов были удовлетворены скоростью доступа к врачу-специалисту. Женщины в возрасте 50–64 лет, люди других национальностей, а также жители Таллинна и других крупных городов были менее удовлетворены доступностью услуг врачей-специалистов.
Чтобы ускорить доступ людей к врачам-специалистам, в Эстонии используются электронные консультации, благодаря которым семейные врачи и врачи-специалисты могут получать четкие, согласованные инструкции. Такая система консультаций способствует расстановке приоритетов на основе медицинских показаний, что позволяет сделать решения о направлении пациентов более эффективными и упорядоченными.
«На сегодняшний день возможность электронной консультации создана для почти 40 специальностей. В ходе э-консультации семейный врач или врач другой специальности может проконсультироваться с другим врачом, если, например, пациента необходимо направить к врачу-специалисту или проконсультироваться по плану лечения. Число электронных консультаций растет с каждым годом, однако их использование неравномерно по всей Эстонии. Здесь мы отметили, что для четырех из десяти пациентов вполне достаточно электронной консультации», — пояснила Лаура Йоханна Туйск, руководитель отдела услуг семейной медицины в Кассе здоровья.
Одной пятой части жителей Эстонии потребовалась неотложная помощь
22% жителей Эстонии посещали отделение неотложной помощи (EMO). Чаще, чем в среднем, отделения неотложной помощи посещают молодые люди и люди среднего возраста (18–49 лет). Основной причиной визитов было неожиданное заболевание или травма (77%), значительно реже люди обращаются в надежде на более быстрый прием у врача-специалиста (11%), по рекомендации семейного врача (8%) или в надежде на более быстрое проведение обследования (6%).
Примечательно, что в случае возникновения неожиданной проблемы со здоровьем вечером или ночью более половины населения (53%) предпочитают справиться с ней самостоятельно. Такое предпочтение чаще встречается среди лиц в возрасте 18–30 лет, представителей других национальностей и жителей сельской местности. Только 18% опрошенных обратились бы в отделение неотложной помощи, 12% позвонили бы на консультационную инфолинию семейных врачей и 11% вызвали бы скорую помощь.
Представители других национальностей чаще обращаются в отделение неотложной медицинской помощи (23% по сравнению с 16% эстонцев), в то время как представители других национальностей и пожилые (65+) жители Эстонии чаще вызывают скорую помощь на дом.
Целью исследования, проведенного Кассой и Kantar Emor, было определение оценки населения относительно предлагаемой в Эстонии медицинской помощи и системы здравоохранения. В ходе опроса, проведенного в декабре 2024 года, было опрошено 1379 жителей Эстонии.