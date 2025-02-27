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Мнение, которое может привести к смертям: нужно ли наказывать врачей, распространяющих фейки

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Уровень вакцинации детей и молодежи снизился до критически низкого уровня.
Уровень вакцинации детей и молодежи снизился до критически низкого уровня. Фото: Mihkel Maripuu

В Эстонии растет заболеваемость коклюшем. Медсестры бьют тревогу: уровень вакцинации детей и молодежи снизился до критической отметки. В то же время медицинские работники спокойно распространяют в соцсетях лженаучные убеждения, и при этом их невозможно привлечь к ответственности.

Уровень вакцинации детей и молодежи снизился до критически низкого уровня. Если из-за отказа их родителей в 2019 году доля непривитых детей составляла около 10%, то в 2024 году вакцинацию против кори, свинки (паротита) и краснухи пропустит более трети школьников, утверждают медсестры из фонда Tallinna Koolitervishoid. 

Вирусолог Ирья Лутсар («Ээсти 200») связывает снижение уровня вакцинации в Эстонии, в том числе, с последствиями пандемии: «Некоторые эксперты считают, что причиной низкой вакцинации стало снижение доверия к специалистам и государству в целом».

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