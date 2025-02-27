Эти блюда могут влиять на качество вашего сна

Хотя качественный сон - один из ключевых факторов здоровья, многим людям сложно спать спокойно всю ночь. Ниже перечислены продукты, которых перед сном лучше избегать.

Сыр

Жирные молочные продукты перевариваются медленно, что ухудшает качество сна.

Темный шоколад

Лучше есть его днем, так как он содержит стимулирующие вещества, которые могут мешать уснуть.

Выпечка

Сдобные изделия повышают уровень сахара в крови, из-за чего сложнее заснуть.

Цитрусовые

Несмотря на пользу фруктов, цитрусовые могут вызывать изжогу и кислотный рефлюкс.

Помидоры

Тоже обладают высокой кислотностью, что способствует изжоге и дискомфорту.

Красное мясо

Тяжелая пища перегружает пищеварение и мешает спокойному сну.

Чипсы

Содержат много крахмала и нездоровых жиров, вызывающих колебания уровня инсулина и нарушающих сон.

Картофель фри

Богат насыщенными жирами, которые ухудшают качество сна и могут вызвать проблемы с пищеварением.

Чизбургер

Жирная пища, такая как чизбургер, переваривается медленно и может стать причиной ночных пробуждений.

Острая еда

Способствует появлению изжоги и расстройств пищеварения.

Газированные напитки

Вызывают вздутие и дискомфорт, а высокий уровень кофеина и сахара мешает полноценному сну.

Алкоголь

Помогает быстрее заснуть, но ухудшает качество и глубину сна, нарушая фазу быстрого сна - важнейший восстановительный этап. Также действует как диуретик, повышая вероятность ночных пробуждений, отмечает EatThis.