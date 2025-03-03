Глава Эстонского общества психиатров Анне Клейнберг считает, что в стране не существует полноценного мониторинга или надзора за назначением лекарственных препаратов, вызывающих привыкание (STP). Нарушения правил являются обычным делом и остаются безнаказанными, а Министерство социальных дел дистанцировалось от проблемы, сообщает Med24.
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Психиатры: назначение препаратов, вызывающих привыкание, находится в хаосе
«Ситуация с назначением вызывающих привыкание препаратов чрезвычайно плохая. Это очень важная проблема общественного здравоохранения, для решения которой необходима национальная стратегия, - цитирует Клейнберг Med24. - Сохранение нынешней ситуации приведет к значительным и дорогостоящим проблемам со здоровьем, вызванным злоупотреблением другими лекарствами. Мы призываем Министерство социальных дел решить эту проблему без промедления».