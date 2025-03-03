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Психиатры: назначение препаратов, вызывающих привыкание, находится в хаосе

Редактор: rus.postimees.ee
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Лекарства. Иллюстративное фото.
Лекарства. Иллюстративное фото. Фото: Lunatta/Shutterstock

Глава Эстонского общества психиатров Анне Клейнберг считает, что в стране не существует полноценного мониторинга или надзора за назначением лекарственных препаратов, вызывающих привыкание (STP). Нарушения правил являются обычным делом и остаются безнаказанными, а Министерство социальных дел дистанцировалось от проблемы, сообщает Med24.

«Ситуация с назначением вызывающих привыкание препаратов чрезвычайно плохая. Это очень важная проблема общественного здравоохранения, для решения которой необходима национальная стратегия, - цитирует Клейнберг Med24. - Сохранение нынешней ситуации приведет к значительным и дорогостоящим проблемам со здоровьем, вызванным злоупотреблением другими лекарствами. Мы призываем Министерство социальных дел решить эту проблему без промедления».

Общество психиатров совместно с Обществом семеных врачей уже несколько лет пытается поднять проблемы, связанные с STP, и предложить различные решения. «Постановление, регулирующее назначение транквилизаторов и снотворных, действует уже больше года, но до сих пор ни один орган не следит за его исполнением», - написала в письме в Министерство социальных дел глава Эстонского общества психиатров Анне Клейнберг.

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