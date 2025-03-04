Исследование, представленное на ежегодном собрании Американской академии неврологии, показывает, что обструктивное апноэ во сне увеличивает риск болезни Паркинсона, но раннее лечение с помощью устройства постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) может снизить этот риск.
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Распространенное нарушение сна может увеличить риск развития болезни Паркинсона
Апноэ сна - это состояние, при котором мышцы горла расслабляются во время сна, перекрывая дыхательные пути и вызывая постоянные пробуждения. При этом снижается уровень кислорода и страдает мозг. Аппарат CPAP обеспечивает открытие дыхательных путей во время сна, подавая сжатый воздух через маску, сообщает Medical Xpress.