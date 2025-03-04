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Распространенное нарушение сна может увеличить риск развития болезни Паркинсона

Перевод: Дмитрий Рая
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Болезнь Паркинсона - хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое в первую очередь поражает двигательную функцию.
Болезнь Паркинсона - хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое в первую очередь поражает двигательную функцию. Фото: Shutterstock

Исследование, представленное на ежегодном собрании Американской академии неврологии, показывает, что обструктивное апноэ во сне увеличивает риск болезни Паркинсона, но раннее лечение с помощью устройства постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) может снизить этот риск.

Апноэ сна - это состояние, при котором мышцы горла расслабляются во время сна, перекрывая дыхательные пути и вызывая постоянные пробуждения. При этом снижается уровень кислорода и страдает мозг. Аппарат CPAP обеспечивает открытие дыхательных путей во время сна, подавая сжатый воздух через маску, сообщает Medical Xpress.

В ходе исследования были проанализированы медицинские карты 1,6 миллиона ветеранов с апноэ сна и 10 миллионов ветеранов без апноэ сна. За пять лет болезнь Паркинсона была диагностирована у 3,4 процента людей с апноэ сна и у 3,8 процента людей без него. При учете возраста, пола и факторов здоровья у людей с апноэ сна было на 1,8 больше случаев болезни Паркинсона на 1000 человек, чем у людей без апноэ сна.

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