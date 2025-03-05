Ср, 5.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Здоровье
Cообщи
Для подписчиков

Кровь из носа и синяки без причины: жители Эстонии могут даже не подозревать, что у них есть редкое заболевание

Copy
Кровотечение из носа может быть симптомом редкого заболевания.
Кровотечение из носа может быть симптомом редкого заболевания. Фото: Prostock-studio/Shutterstock

В Латвии в прошлом году число пациентов с болезнью Виллебранда увеличилось на 31 процент. На самом деле некоторые могут даже не подозревать, что у них это редкое заболевание. Rus.Postimees разбирался, на какие симптомы следует обратить внимание.

Если отбросить научные термины, то при болезни Виллебранда нарушается способность крови нормально сворачиваться. Из-за этого у людей могут возникать частые и сильные кровотечения, даже от небольших травм.

Это происходит, поскольку в организме больных недостаточно или плохо работает белок (фактор фон Виллебранда), который помогает тромбоцитам прилипать к поврежденным сосудам и способствует образованию сгустков крови. Болезнь преимущественно передается по наследству (но не всегда) и может проявляться в разной степени тяжести.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх