В Латвии в прошлом году число пациентов с болезнью Виллебранда увеличилось на 31 процент. На самом деле некоторые могут даже не подозревать, что у них это редкое заболевание. Rus.Postimees разбирался, на какие симптомы следует обратить внимание.
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Кровь из носа и синяки без причины: жители Эстонии могут даже не подозревать, что у них есть редкое заболевание
Если отбросить научные термины, то при болезни Виллебранда нарушается способность крови нормально сворачиваться. Из-за этого у людей могут возникать частые и сильные кровотечения, даже от небольших травм.