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Безопасны ли э-сигареты? Новое исследование вызывает тревогу у ученых

Перевод: rus.tvnet.lv
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Электронная сигарета.
Электронная сигарета. Фото: DedMityay/shutterstock

Производители и любители электронных сигарет, или так называемых вейпов, часто утверждают, что эти устройства безопаснее обычных сигарет, поскольку не содержат табачных продуктов. Нередко их даже рекомендуют как способ отказаться от курения. Однако достоверность этого мнения вызывает сомнения - результаты нового исследования, которое вскоре будет опубликовано и в котором сравнивается влияние обоих видов сигарет на здоровье, показывают, что курильщикам вейпов также грозят серьезные проблемы со здоровьем, пишет Rus.Tvnet.

Данные исследования свидетельствуют, что длительное использование электронных сигарет может привести к трем серьезным заболеваниям. Причем они не связаны с легкими.

По данным BBC, исследование, проведенное учеными Манчестерского столичного университета, показало, что регулярное курение вейпов увеличивает риск развития деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и отказа внутренних органов.

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