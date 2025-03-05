Кратковременное переедание может неожиданно изменить работу мозга

Отказ от привычного рациона и физических нагрузок во время отпуска часто приводит к набору веса. Однако ученые выяснили, что проблема глубже - даже кратковременное потребление калорийной пищи влияет на мозг.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что даже короткий период питания с высоким содержанием сахара и жиров заставляет мозг работать подобно мозгу человека с ожирением. Причем эти изменения происходят еще до того, как становится заметным набор веса.

В эксперименте участвовали 18 здоровых молодых мужчин, которые в течение пяти дней потребляли на 1200 калорий больше обычного. Хотя их вес почти не изменился, в мозге зафиксировали серьезные изменения: повышенную резистентность к инсулину и снижение чувствительности к удовольствию от еды.

Главная проблема в том, что мозг не восстанавливается быстро, а тяга к вредной пище сохраняется даже после возвращения к привычному рациону. Ученые полагают, что именно поэтому кратковременное переедание способно надолго изменить пищевые привычки и привести к набору веса.