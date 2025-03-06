Услуги консультационной инфолинии службы семейных врачей расширились, и теперь обратиться за помощью можно и по интернету.
Инфолиния службы семейных врачей претерпела изменения
Инфолиния 1220 круглосуточно проводит для жителей Эстонии компетентные консультации по вопросам здоровья, и благодаря наличию новых различных каналов связи данная услуга станет удобной для всех. В прошлом году люди обращались за медицинской консультацией 275 000 раз, что составляет в среднем 750 консультаций в день.
Об этом сообщила пресс-служба Кассы здоровья. Обратившись на консультационную инфолинию семейных врачей, можно оценить серьезность проблемы со здоровьем и получить рекомендации по первой помощи, а в простых случаях – и по домашнему лечению.
«Консультационная инфолиния особенно востребована, когда семейный врач недоступен. Помимо получения срочной медицинской консультации, через 1220 можно продлить рецепты или оставить отметку на Портале здоровья для открытия листа нетрудоспособности», – сказала администратор услуги помощи семейных врачей при Кассе здоровья Ану Валли. Обратиться на инфолинию в связи с продлением рецепта или листом нетрудоспособности можно с вечера пятницы до вечера воскресенья, а также в государственные праздники.
Консультационная инфолиния семейных врачей работает круглосуточно на эстонском и русском языках. С этого года продлено и время консультирования на английском языке: теперь эта услуга доступна с 9 до 17 часов.
«На инфолинии 1220 компетентные консультации проводят более 30 медиков, большинство из которых работают семейными врачами, семейными медсестрами, в скорой помощи или отделениях экстренной медицины. С этого года мы также предлагаем персонализированные медицинские консультации в формате онлайн-чата», – отметила Диана Тимошова, руководитель отдела услуг первичной медицинской помощи предприятия Confido, предлагающего услугу консультационной инфолинии.
Персонализированные онлайн-консультации доступны ежедневно с 8:00 до 22:00 на сайте 1220.ee, для обращения необходимо пройти аутентификацию с помощью Mobiil-ID или Smart-ID.
«Ранее мы предлагали онлайн-консультации только для людей с нарушением слуха, но мы видим, что этот формат удобен и для многих других пользователей. Важно отметить, что через интернет не предоставляются анонимные консультации и ответы даются на эстонском языке», - уточнила Валли.
Согласно результатам исследования, проведенного Kantar EMOR в конце 2024 года, 89% жителей Эстонии знают о консультационной инфолинии семейных врачей, а 38% пользовались ее услугами. «Чаще всего люди звонят, когда их семейный врач недоступен. Количество звонков увеличивается со второй половины дня пятницы и остается высоким в течение выходных. В будни инфолиния принимает около 700 звонков в день, а в выходные – до 1000», – добавила Тимошова.
В прошлом году инфолиния семейных врачей провела 10 925 персонализированных консультаций. В ходе персонализированных консультаций люди чаще всего просят продлить рецепт (6290 случаев), а также внести в инфосистему здравоохранения отметку о необходимости открыть лист нетрудоспособности (3756 случаев). Среди наиболее распространенных обсуждаемых проблем со здоровьем – симптомы вирусных заболеваний, обострения хронических болезней, травмы и незначительные повреждения. Также многие спрашивают о работе системы здравоохранения.
В сотрудничестве с семейными врачами и аптекарями были уточнены правила выписывания рецептов через консультационную инфолинию. Так, повторные рецепты на ранее выписанные лекарства можно продлить по пятницам с 17:00 до 22:00, а также в выходные дни и государственные праздники с 8:00 до 22:00. Врачи и медсестры консультационной инфолинии не выписывают рецепты на успокоительные препараты, лекарства для потенции, снотворные, психотропные и наркотические препараты, антибиотики и сильнодействующие обезболивающие.
Консультационная линия семейных врачей 1220 – это быстрый и безопасный способ получить консультацию на тему здоровья, особенно в сезон вирусных заболеваний, в нерабочее время семейных врачей и в выходные дни. При звонке по номеру 1220 действует стандартный тариф услуги связи, стоимость зависит от телефонного оператора звонящего.
Когда можно обращаться на консультационную инфолинию семейных врачей:
● Если требуется консультация из-за проблемы со здоровьем;
● Если необходимо узнать, куда обратиться в связи с проблемой со здоровьем;
● Если проблема со здоровьем возникла в нерабочее время, в выходные или в праздничные дни;
● Если нуждающийся в помощи находится далеко от своего места проживания или за границей и не может обратиться к своему семейному врачу (при звонке из-за границы наберите +372 634 6630);
● Если нужна консультация через онлайн-чат. В этом случае надо зайти на сайт www.1220.ee, услуга доступна ежедневно с 8:00 до 22:00;
● Если нужна консультация на английском языке (услуга доступна ежедневно с 9:00 до 17:00);
● Если требуется персонализированная консультация на эстонском или русском языке;
● Если необходимо продлить рецепт в то время, когда личный семейный врач не работает. Услуга доступна по пятницам с 17:00 до 22:00, а также в выходные дни и государственные праздники с 8:00 до 22:00;
● Если нужно сообщить о необходимости открыть лист нетрудоспособности. Консультант инфолинии может внести на Портале здоровья отметку о необходимости открыть лист нетрудоспособности в выходные и праздничные дни с 8:00 до 22:00.