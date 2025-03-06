Инфолиния службы семейных врачей претерпела изменения

Консультационная линия семейных врачей 1220 – это быстрый и безопасный способ получить консультацию на тему здоровья, особенно в сезон вирусных заболеваний, в нерабочее время семейных врачей и в выходные дни. При звонке по номеру 1220 действует стандартный тариф услуги связи, стоимость зависит от телефонного оператора звонящего.

Когда можно обращаться на консультационную инфолинию семейных врачей:

● Если требуется консультация из-за проблемы со здоровьем;

● Если необходимо узнать, куда обратиться в связи с проблемой со здоровьем;

● Если проблема со здоровьем возникла в нерабочее время, в выходные или в праздничные дни;

● Если нуждающийся в помощи находится далеко от своего места проживания или за границей и не может обратиться к своему семейному врачу (при звонке из-за границы наберите +372 634 6630);

● Если нужна консультация через онлайн-чат. В этом случае надо зайти на сайт www.1220.ee, услуга доступна ежедневно с 8:00 до 22:00;

● Если нужна консультация на английском языке (услуга доступна ежедневно с 9:00 до 17:00);

● Если требуется персонализированная консультация на эстонском или русском языке;

● Если необходимо продлить рецепт в то время, когда личный семейный врач не работает. Услуга доступна по пятницам с 17:00 до 22:00, а также в выходные дни и государственные праздники с 8:00 до 22:00;

● Если нужно сообщить о необходимости открыть лист нетрудоспособности. Консультант инфолинии может внести на Портале здоровья отметку о необходимости открыть лист нетрудоспособности в выходные и праздничные дни с 8:00 до 22:00.