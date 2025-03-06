Плесень можно обнаружить везде, где есть влага. Споры плесени распространяются по воздуху, поэтому они легко могут проникать в здания. Большинство из нас вдыхают их каждый день и не испытывают никаких проблем, пишет Healthline.
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Эти симптомы возникают при контакте с плесенью
При высоких концентрациях или длительном воздействии плесень может вызывать аллергию, обострять астму и вызывать симптомы заболеваний верхних дыхательных путей. При некоторых из этих проблем со здоровьем плесень может стать причиной серьезного ухудшения состояния.