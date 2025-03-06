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За неделю гриппом заболели более тысячи человек

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Болеющая гриппом женщина. Фото иллюстративное.
Болеющая гриппом женщина. Фото иллюстративное. Фото: Subbotina Anna/Shutterstock

На прошлой неделе гриппом заболели 1045 человек, что на 31 процент больше по сравнению с предыдущей неделей.

Лабораторно подтверждено 447 случаев гриппа, в том числе 242 случая вируса гриппа A и 205 случаев вируса гриппа B. Интенсивность заболеваемости высокая, а распространение обширное. Грипп распространяется во всех возрастных группах и уездах.

С начала сезона гриппа госпитализированы 632 человек, из них около 47 процента составляют люди в возрасте от 60 лет и старше. В отделение интенсивной терапии переведены 9 процентов госпитализированных, 74 процентов из них - люди в возрасте от 60 лет.

Если заболеваемость гриппом за неделю выросла на 31 процент, то заболеваемость коронавирусом упала на 29 процентов. На прошлой неделе коронавирусом заболели 196 человек. Из-за коронавируса госпитализировали 15 человек, у которых коронавирус был основным или сопутствующим заболеванием. У шести из них выявили тяжелую форму коронавируса. Трое из этих людей были старше 60 лет, а двое младенцы - одному был один месяц, а второму шесть месяцев.

Всего на прошлой неделе к врачам из-за ОРВИ обратились 2885 человек, из которых 39 процентов были дети в возрасте до 14 лет. Средняя заболеваемость на сто тысяч населения составила 209,2.

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