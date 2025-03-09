Врач: эта простая привычка поможет вам дожить хоть до ста лет!

Среди его рекомендаций - питательная диета, употребление пищи в течение 12 часов в день и даже периодическое голодание. Однако он подчеркивает, что особенно важным является один еженедельный ритуал.

Регулярные физические нагрузки - ключ к долголетию

«Занимайтесь умеренной физической активностью от двух с половиной до пяти часов в неделю, часть этого времени должна включать более интенсивные тренировки, - написал он в своем блоге. - Большинство положительных эффектов проявляются уже в течение первых двух с половиной часов, поэтому дополнительные тренировки - на ваше усмотрение».

Он также добавил, что по выходным стоит как можно больше ходить пешком, в том числе на длинные дистанции, но при этом следует избегать загрязненных районов.

Позицию доктора Лонго поддерживает и Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), которая утверждает, что даже одна-две тренировки в неделю могут значительно снизить риск инсульта или инфаркта.

«Независимо от возраста, научно доказано, что физическая активность помогает жить более здоровой и счастливой жизнью, - утверждает NHS. - Тренировки существенно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета 2-го типа и рака, а также уменьшают вероятность преждевременной смерти на 30 процентов».

Рекомендуется уделять физической активности не менее 150 минут в неделю при умеренной интенсивности или 75 минут - при высокой интенсивности, распределяя тренировки как минимум на четыре дня или занимаясь каждый день.

Связь между физической активностью и здоровьем мозга

Недавние исследования подтвердили тесную связь между физической активностью и здоровьем мозга. Ученые Бристольского университета обнаружили, что у мышей, подвергавшихся физическим нагрузкам, количество тау-белка, связанного с болезнью Альцгеймера, уменьшилось в мозге на 63 процента.

Хотя исследование проводилось на животных, ученые надеются выявить аналогичные закономерности у людей и уже планируют масштабные клинические испытания.

Считается, что до 45 процентов случаев деменции можно предотвратить путем изменения образа жизни. Поскольку это заболевание ежегодно уносит тысячи жизней, регулярные физические нагрузки могут стать важнейшей стратегией профилактики.

Таким образом, физическая активность может не только продлить жизнь, но и сохранить здоровье мозга и качество жизни в пожилом возрасте.