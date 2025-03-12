Исследования показывают, что глубокий сон может уменьшить распространенную проблему со слухом

Это часто связано с потерей слуха и может существенно повлиять на психическое здоровье, вызывая стресс и депрессию. Поскольку лекарства от тиннитуса не существует, исследователи ищут способы лучше понять и облегчить это заболевание.

Одним из перспективных направлений исследований является сон. Шум в ушах - это так называемое фантомное ощущение, явление, при котором мозг воспринимает звуки, которых на самом деле нет. Обычно такие ощущения возникают только во время сна, но страдающие шумом в ушах испытывают их и во время бодрствования. Исследования показывают, что шум в ушах может быть связан с изменениями активности мозга, особенно в областях, связанных со слухом. Активность мозга также меняется во время сна, что указывает на возможную связь между сном и шумом в ушах.

Фаза глубокого сна, или медленного сна, особенно важна, поскольку она помогает мозгу восстанавливаться, а также влияет на процессы памяти. Исследователи предполагают, что мозг людей, страдающих тиннитусом, может в некоторой степени «оставаться бодрствующим» во время этой фазы, что объясняет, почему у них часто наблюдаются нарушения сна и беспокойный сон.

Однако исследования показывают, что шум в ушах может частично исчезать во время глубокого сна. Во время этой фазы нервные клетки мозга переключаются в режим медленных волн, что может подавлять шум в ушах. Связь между областями мозга также может снижаться во время глубокого сна, что позволяет изолировать гиперактивные области от остального мозга и помогает поддерживать качество сна.

Интенсивность шума в ушах меняется в течение дня, и влияние сна на облегчение этого состояния представляет интерес для исследователей. Исследования в области облегчения расстройств сна и содействия глубокому сну, например, с помощью методов ограничения сна, могут открыть новые возможности для лечения шума в ушах. Учене надеются, что в будущем, наблюдая за сном и активностью мозга, можно будет лучше понять, как естественная активность мозга может помочь облегчить шум в ушах.