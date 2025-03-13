Раннее развитие мозга во многом определяет здоровье и успех на протяжении всей жизни. Однако неблагоприятные воздействия окружающей среды могут оставить долгосрочный след на развитии ребенка и его будущем.
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Детям пандемии – пять лет: как кризис повлиял на их развитие
Исследования показали, что у детей, родившихся во время катастроф и пандемий, выше риск задержки развития, проблем с психическим здоровьем и аномального развития мозга. Стресс матери во время беременности может через плаценту повлиять на развитие плода, а стресс после рождения затрудняет способность родителей обеспечивать ребенку чуткий и заботливый уход.