Детям пандемии – пять лет: как кризис повлиял на их развитие

Исследования показали, что у детей, родившихся во время катастроф и пандемий, выше риск задержки развития, проблем с психическим здоровьем и аномального развития мозга. Стресс матери во время беременности может через плаценту повлиять на развитие плода, а стресс после рождения затрудняет способность родителей обеспечивать ребенку чуткий и заботливый уход.