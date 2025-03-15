Аптеки Benu стали первой аптечной сетью, присоединившейся к программе Perekaart (Семейная карта), инициированной Союзом многодетных семей Эстонии. В многодетных семьях, которые теперь смогут приобретать безрецептурные препараты и аптечные товары по льготным ценам, растет около 14 000 детей.
Для 4000 многодетных семей доступны аптечные товары по сниженным ценам
По словам руководителя по франшизе аптек Benu Райнера Касевяли, поддержка многодетных семей особенно важна в то время, когда ежедневные расходы постоянно растут.
«Несомненно, товары для здоровья и аптечные товары являются важной частью семейного бюджета, поскольку у семей постоянно есть какие-то потребности в области здравоохранения в течение всего года. Осенью и зимой возрастает потребность в препаратах, предназначенных для профилактики и облегчения симптомов вирусов», - сказал Касевяли.
«Весной и летом в центре внимания оказываются лекарства от аллергии, солнцезащитные кремы и средства по уходу за ранами. Мы очень рады, что, присоединяясь к программе Perekaart, у нас появляется возможность поддержать многодетные семьи аптечными товарами по выгодным ценам», - добавил он.
Perekaart (Семейная карта)
Это дисконтная карта, предназначенная для семей, имеющих не менее трех детей, которая позволяет многодетным семьям воспользоваться различными услугами и товарами на более выгодных условиях. Программа Perekaart была запущена Союзом многодетных семей Эстонии в 2014 году и на сегодняшний день эта инициатива сформировала крупнейшую сеть различных скидочных предложений Эстонии.