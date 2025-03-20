УЗИ-снимок или кадр из фильма ужасов? Реакция молодой мамы рассмешила интернет

Хотя снимки УЗИ иногда могут напоминать кадры из фильма ужасов, на самом деле это всего лишь игра теней и углов благодаря науке и технологиям. Главное - доверять врачам и относиться к таким неожиданностям с юмором, как это сделала Лаура.