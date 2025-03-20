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УЗИ-снимок или кадр из фильма ужасов? Реакция молодой мамы рассмешила интернет

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Ультразвук. Иллюстративное фото.
Ультразвук. Иллюстративное фото. Фото: Силле Аннук

УЗИ - это волнующий момент для будущих родителей, когда они впервые могут увидеть своего растущего малыша. Однако результаты могут и напугать. Лаура Рид испытала именно такой шок, когда увидела снимок своего ребенка.​

Хотя снимки УЗИ иногда могут напоминать кадры из фильма ужасов, на самом деле это всего лишь игра теней и углов благодаря науке и технологиям. Главное - доверять врачам и относиться к таким неожиданностям с юмором, как это сделала Лаура.

Молодая женщина поделилась своей реакцией в TikTok, выложив видео с первого УЗИ. Ролик быстро стал вирусным, набрав более 4,6 миллиона просмотров и 689 000 комментариев.

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