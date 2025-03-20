Собаки лают по разным причинам - это их естественный способ общения и реакции на окружающий мир. Некоторые собаки лают от волнения, другие - от страха, чтобы привлечь внимание или из-за скуки. Важно понять, почему собака лает, потому что именно от этого зависит, как можно изменить ее поведение. Зная, чего она хочет, можно научить ее более спокойным и тихим способам выражать свои желания.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Как остановить собачий лай за секунду
Что делать, если собака лает, и вы хотите быстро остановить ее? Вот эффективные методы.
Правило трех
Правило трех - это уважительный и эффективный способ контроля за лаем. Его цель - дать собаке возможность выразиться, но при этом научить, когда нужно замолчать.
Дайте собаке возможность гавкнуть три раза - это даст ей шанс выразить внимание или предупредить, не заставляя чувствовать себя подавленной.
Дайте команду «тихо» - после третьего гавка используйте четкую команду, например, «тихо!» или «хватит!», сопровождая её ясным жестом.
Наградите за тишину - когда собака прекратит лаять, дайте ей лакомство или похвали ее, чтобы поощрить спокойное поведение.
Если вы будете последовательны, собака начнёт понимать, что она может гавкнуть пару раз, но затем должна замолчать.
Другие советы
1. Не ругайте собаку - хотя лай может раздражать, не наказывайте ее.
Это может привести к тому, что она станет более тревожной или запутается, что только усугубит ситуацию. Собака может начать лаять ещё больше, потому что она беспокоится или не понимает, чего от неё хотят.
Некоторые собаки могут даже подумать, что если ты кричишь, то присоединился к их лаю, и вы вместе шумите.
2. Избегайте ситуаций, которые пугают собаку - если собака лает от страха, старайтесь избегать тех ситуаций, которые её пугают.
Если собака лает на проходящих мимо людей через окно, закройте окно.
Если она боится оставаться одна, постарайтесь как можно реже оставлять её одну. Или можно подумать о помощи с присмотром за питомцем.
Если лает из-за громкого шума, попробуйте включить дома расслабляющую фоновую музыку.
Если лай от страха продолжает сохраняться, может быть полезно обратиться за советом к кинологу.
3. Отвлеките внимание - если собака уже лает, направьте её внимание на что-то другое.
Лакомства и игры на обоняние - собака не может одновременно лаять и что-то нюхать. Бросьте лакомства на пол или заставьте её найти спрятанное угощение, чтобы она сосредоточилась на другом.
Игрушка или жевательная кость - дайте собаке что-то, что она может жевать или лизать, чтобы её пасть была занята и это успокаивало бы её.
Простая команда для тренировки - дайте простую команду, например, «сидеть» или «лежать», чтобы переключить внимание собаки, а потом поощрите её за тишину.
4. Убедитесь, что собака достаточно активна - собаки могут лаять больше, если им скучно или если они не получают достаточной физической и умственной нагрузки.
Долгие прогулки и активные игры помогут собаке потратить энергию. Игры, развивающие мозг, будут поддерживать её умственную активность.
Социализация с другими собаками может помочь уменьшить чрезмерное лай, если он вызван тревогой или скукой.
5. Не награждайте лай, награждайте тишину - если собака лает и вы обращаете на неё внимание, она может решить, что лай приводит к желанному результату.
Если собака лает во время еды, не давайте ей еду, пока она не замолчит.
Если она лает, чтобы получить игрушку, игнорируйте её и играйте только тогда, когда она успокоится.
Если она лает на дверной звонок, используйте ранее упомянутое правило трёх гавков и наградите её, когда она затихнет после третьего.
6. Используйте блокировку шума и белый шум - если собака легко реагирует на внешние шумы, может помочь изменение окружающей среды.
Шумовые барьеры - посадите кусты или установите забор, который будет заглушать звуки и скрывать обзор, чтобы собака не замечала каждого проходящего мимо. Дома можно использовать толстые шторы или звукопоглощающие панели.
Устройства белого шума -специальные или вентилятор - помогут сгладить фоновый шум и уменьшить резкие звуки, которые могут спровоцировать лай.
Лай - это естественное поведение, но его можно эффективно контролировать, если быть последовательным и объяснить собаеу, что спокойное поведение приводит к желанному результату!