ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Как остановить собачий лай за секунду

Что делать, если собака лает, и вы хотите быстро остановить ее? Вот эффективные методы.

Правило трех

Правило трех - это уважительный и эффективный способ контроля за лаем. Его цель - дать собаке возможность выразиться, но при этом научить, когда нужно замолчать.

Дайте собаке возможность гавкнуть три раза - это даст ей шанс выразить внимание или предупредить, не заставляя чувствовать себя подавленной.

Дайте команду «тихо» - после третьего гавка используйте четкую команду, например, «тихо!» или «хватит!», сопровождая её ясным жестом.

Наградите за тишину - когда собака прекратит лаять, дайте ей лакомство или похвали ее, чтобы поощрить спокойное поведение.

Если вы будете последовательны, собака начнёт понимать, что она может гавкнуть пару раз, но затем должна замолчать.

Другие советы

1. Не ругайте собаку - хотя лай может раздражать, не наказывайте ее.

Это может привести к тому, что она станет более тревожной или запутается, что только усугубит ситуацию. Собака может начать лаять ещё больше, потому что она беспокоится или не понимает, чего от неё хотят.

Некоторые собаки могут даже подумать, что если ты кричишь, то присоединился к их лаю, и вы вместе шумите.

2. Избегайте ситуаций, которые пугают собаку - если собака лает от страха, старайтесь избегать тех ситуаций, которые её пугают.