Названы важные факторы, влияющие на качество сна

Мелатонин - не единственное безрецептурное средство для улучшения сна

Мелатонин рекомендуют многим людям, страдающим бессонницей, но как он влияет на наш организм? «Препараты мелатонина помогают повысить его уровень в мозге и способствуют засыпанию и увеличению продолжительности сна, - говорит аптекарь. - Мелатонин - это вырабатываемый в мозге гормон, который регулирует суточный ритм нашего организма, включая цикл сон-бодрствование. Шишковидная железа выделяет мелатонин ночью, в основном между 2 и 4 часами ночи и именно поэтому его называют гормоном сна».

Синтетический мелатонин продается в аптеках и может применяться по следующим причинам: сменная работа, малоподвижный образ жизни, смена часовых поясов и весенняя усталость. «После 40 лет количество мелатонина, вырабатываемого в мозге, уменьшается, что замедляет процесс старения. Синтез мелатонина в организме также может быть замедлен некоторыми лекарствами или заболеваниями», - подчеркивает она.

Перед приемом мелатонина стоит проконсультироваться с врачом или фармацевтом, поскольку, хотя дополнительный прием мелатонина не опасен и нет никаких клинических показаний, которые бы подтверждали возможность возникновения зависимости от него, все же препараты с этим веществом подходят не всем для решения проблем со сном. В первую очередь это касается эпилептиков, пациентов с аутоиммунными заболеваниями, а также беременных и кормящих женщин.