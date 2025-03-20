ЭКСПЕРТЫ Пять продуктов с плохой репутацией, которые на самом деле полезны для нас

Орехи

Орехи калорийны, потому что содержат много полезных жиров (моно- и полиненасыщенных), которые важны для работы мозга и сердца. Помимо калорий, орехи богаты клетчаткой, белками, витаминами и минералами, сообщает Eating Well.

«Особенно полезен миндаль. Он обладает низким гликемическим индексом и высоким содержанием полезных жиров, клетчатки и магния, что помогает улучшить контроль уровня сахара в крови. Поэтому миндаль является отличным выбором для людей с диабетом, преддиабетом или метаболическим синдромом», - говорит диетолог Мелисса Рифкин.

Сыр

«Сыр часто имеет плохую репутацию из-за высокого содержания жира, но он может быть полезен, поскольку содержит много белка и кальция», - говорит американский диетолог Патриция Уилс, добавляя, что кальций поддерживает сокращение мышц, клеточную сигнализацию и укрепление костей. Употребление сыра также связано с меньшим риском сердечных заболеваний, диабета второго типа и остеопороза.

Рис

Рис - это дешевый и универсальный источник энергии. Независимо от того, выбираете ли вы классический белый или коричневый рис, это быстрый и простой способ добавить вкус в блюда. Рис содержит много углеводов, которые необходимы организму для энергии. Кроме того, он дает важные микроэлементы, такие как магний.

Картофель

Картофель содержит много калорий, но также много калия, витамина C и клетчатки (особенно если оставить кожуру), что помогает поддерживать здоровье сердца, иммунную систему, здоровье кишечника и многое другое.

Яйца

«Хотя яйца содержат относительно много калорий, они являются ценным источником холина, витаминов B12 и D, а также селена. Они также являются отличным источником белка, что делает их прекрасным вариантом для завтрака», - говорит диетолог Меган Хафф. Содержание холестерина в яйцах не означает высокий уровень холестерина в крови, уверяет эксперт.