За неделю лабораторно подтвердили 335 случаев гриппа, в том числе 181 случай вируса гриппа A и 154 случая вируса гриппа B. Интенсивность заболевания гриппом остается высокой, а распространенность гриппа широкой. Заболеваемость гриппом распространяется во всех возрастных группах и уездах.

С начала сезона гриппа госпитализирован 821 человек, 48 процентов пациентов составили люди в возрасте от 60 лет и старше. В отделение интенсивной терапии перевели 9 процентов пациентов, из них 75 процентов составили люди в возрасте от 60 лет и старше.

За неделю коронавирусом заболели 124 человека, что на девять процентов меньше по сравнению с предыдущей неделей. В связи с короной не госпитализирован ни один пациент.

Всего на прошлой неделе к врачам из-за ОРВИ обратились 2992 пациента, 40 процентов которых составили дети в возрасте до 14 лет. Средняя заболеваемость на 100 000 населения составила 217,6.