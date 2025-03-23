Волосы или мужское здоровье? Молодой человек лишился потенции из-за лечения облысения

Трагическая история началась в январе 2021 года, когда 26-летний американец Марк Миллич наткнулся в интернете на рекламу компании Hims.com. В объявлении с восторгом рассказывалось о препарате под названием финастерид, якобы стимулирующем рост волос. Миллич, который уже много лет страдал от прогрессирующего облысения, не стал долго раздумывать - он заказал таблетки и начал их прием.