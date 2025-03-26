Вакцинация в школе: почему важно сделать прививки до начала летних каникул

По предварительным данным Департамента здоровья, по состоянию на 2024 год 72,4% 14-летних подростков прошли ревакцинацию против кори, свинки и краснухи. Самый высокий охват вакцинации был в уездах Хийумаа и Вырумаа, самый низкий - в уездах Валгамаа, Пыльвамаа и Ляэнемаа.

В группе 16-летних подростков ревакцинацию против дифтерии, столбняка и коклюша прошли 76,8%. Самый высокий охват был в уездах Хийумаа и Вырумаа, самый низкий - в уездах Валгамаа, Пылвамаа и Ляэнемаа.

21% мальчиков и девочек в возрасте 12-18 лет получили вакцинационную защиту от вируса папилломы человека (ВПЧ). Самый высокий охват - в уездах Сааремаа, Пярнумаа и Харьюмаа, самый низкий - в уездах Хийумаа, Ярвамаа и Ляэнемаа.

Болезни, которые можно предотвратить с помощью вакцин, никуда не исчезли

«Случаи последних лет как в соседних странах, так и в Эстонии показали, что вирус кори может быстро распространяться и вызывать серьезные последствия, особенно если люди не торопятся с вакцинацией», - подчеркивает школьная медсестра в гимназии Густава Адольфа Геттер Нуут.

Корь - вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, которое передается через прямой контакт или воздушно-капельным путем. «Повторные вакцинации в школьном возрасте играют важную роль в защите здоровья и помогают предотвратить вспышки опасных заболеваний», - добавляет Нуут.

Инфекционные заболевания распространены среди нас с незапамятных времен. По мере развития медицины появились и возможности для защиты населения.