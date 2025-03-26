В течение учебного года сотрудники школьного здравоохранения обновляют вакцинационную защиту от кори, эпидемического паротита и краснухи у 13-летних школьников в соответствии с государственной программой иммунизации. Подростки в возрасте 15-16 лет имеют возможность обновить свою защиту от дифтерии, столбняка и коклюша. Кроме того, школьникам в возрасте 12-18 лет проводится вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ). Вакцинация - единственный метод профилактики, который защищает нас от заражения серьезными инфекционными заболеваниями.
Вакцинация в школе: почему важно сделать прививки до начала летних каникул
По предварительным данным Департамента здоровья, по состоянию на 2024 год 72,4% 14-летних подростков прошли ревакцинацию против кори, свинки и краснухи. Самый высокий охват вакцинации был в уездах Хийумаа и Вырумаа, самый низкий - в уездах Валгамаа, Пыльвамаа и Ляэнемаа.
В группе 16-летних подростков ревакцинацию против дифтерии, столбняка и коклюша прошли 76,8%. Самый высокий охват был в уездах Хийумаа и Вырумаа, самый низкий - в уездах Валгамаа, Пылвамаа и Ляэнемаа.
21% мальчиков и девочек в возрасте 12-18 лет получили вакцинационную защиту от вируса папилломы человека (ВПЧ). Самый высокий охват - в уездах Сааремаа, Пярнумаа и Харьюмаа, самый низкий - в уездах Хийумаа, Ярвамаа и Ляэнемаа.
Болезни, которые можно предотвратить с помощью вакцин, никуда не исчезли
«Случаи последних лет как в соседних странах, так и в Эстонии показали, что вирус кори может быстро распространяться и вызывать серьезные последствия, особенно если люди не торопятся с вакцинацией», - подчеркивает школьная медсестра в гимназии Густава Адольфа Геттер Нуут.
Корь - вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, которое передается через прямой контакт или воздушно-капельным путем. «Повторные вакцинации в школьном возрасте играют важную роль в защите здоровья и помогают предотвратить вспышки опасных заболеваний», - добавляет Нуут.
Инфекционные заболевания распространены среди нас с незапамятных времен. По мере развития медицины появились и возможности для защиты населения.
«Например, инфекция ВПЧ не является недавно появившимся инфекционным заболеванием, она была распространена уже очень давно и будет распространяться и после нас», – говорит доктор Александра Шаврова, онкогинеколог Северо-Эстонской Региональной больницы.
«Во время летних каникул и школьных каникул семьи обычно планируют поездки в близкие или более дальние места. Инфекционные заболевания никуда не делись и нас отделяют от них всего одна поездка на самолете или автомобиле. В то время как симптомы других инфекций проявляются быстро и сразу видны, мы не можем сказать того же об инфекции ВПЧ - они могут проявиться только спустя годы», - объясняет доктор Шаврова.
Инфекция ВПЧ широко распространена в Эстонии: в течение жизни четыре из пяти человек заражаются ВПЧ. Инфекция передается от человека к человеку через кожный контакт или через слизистые оболочки, например, через поцелуи.
«Поскольку ВПЧ - это инфекционное заболевание, которое может вызывать предраковые состояния в различных местах организма, и поэтому вакцинация против него очень важна», - добавляет доктор Шаврова. Например, своевременная вакцинация предотвращает до 90% случаев рака шейки матки, вызванного ВПЧ, и обеспечивает длительную защиту от этого заболевания.
Согласие родителей играет важную роль
Все вакцины, включенные в государственную программу иммунизации, предоставляются детям, подросткам и взрослым за счет средств Кассы здоровья и являются бесплатными для каждого человека. Перед вакцинацией детей всегда запрашивается согласие родителей.
«Вакцинация в Эстонии не является обязательной. Это возможность защитить себя и своих детей от заражения серьезными инфекционными заболеваниями и развития серьезных осложнений с помощью финансирования от Кассы здоровья», - объясняет Ханна Йяэ, руководитель отдела услуг вакцинации Кассы здоровья. В форме согласия разъясняется программа вакцинации, указывается инфекционное заболевание, против которого делается прививка, и запрашивается согласие родителя на ее проведение.
Защиту от дифтерии и столбняка необходимо обновлять каждые 10 лет, поэтому важно продолжить вакцинацию после школы у семейного врача. «Это единственная вакцина, которая финансируется Кассой здоровья и гарантирована для всех взрослых», - добавляет Йяэ.
Сокращения в описании вакцины на формах согласия, предоставляемых родителям
Согласно государственной программе профилактических вакцинаций в школах проводятся вакцинации от следующих заболеваний: ВПЧ для детей 12–18 лет, корь, свинка и краснуха для детей 13 лет, дифтерия-столбняк и коклюш для детей 15–16 лет.
«Сложные сокращения в описании вакцины в формах согласия означают сокращенное название вакцины против конкретного инфекционного заболевания, - поясняет Нуут. - Например, вакцина против кори, свинки и краснухи называется MMR, а вакцина против дифтерии- столбняка и коклюша называется dTaP. Сокращенное название вакцины против вируса папилломы человека - ВПЧ (HPV)».
Дополнительную информацию об инфекционных заболеваниях и вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee.