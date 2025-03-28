В марте отмечается Международный день осведомленности об эндометриозе, призванный привлечь внимание к этому распространенному, но часто недооцененному гинекологическому заболеванию. Эндометриоз может протекать бессимптомно, но он также может существенно ухудшить качество жизни. Заболевание поражает до десяти процентов женщин детородного возраста.
Для подписчиков
От коварного женского недуга в Эстонии страдают около 30 000 женщин
Эндометриоз - поражающее преимущественно молодых женщин хроническое заболевание, при котором ткань, выстилающая полость матки, или эндометрий, разрастается и функционирует за пределами матки.