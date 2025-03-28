От коварного женского недуга в Эстонии страдают около 30 000 женщин

По словам гинеколога Клиники Тартуского университета доктора Хелен Рейм, жалобы на эндометриоз весьма многогранны, но чаще всего связаны с хронической болью, бесплодием и нарушениями менструального цикла. «Эндометриоз может протекать незаметно, но примерно 80 процентов пациенток испытывают боли внизу живота, которые нарушают качество их жизни во время менструации или вне цикла», - сказала она.