Пт, 28.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Здоровье
Cообщи
Для подписчиков

От коварного женского недуга в Эстонии страдают около 30 000 женщин

Перевод: София Солдатенко
Copy
В Эстонии эндометриозом страдают около 30 000 женщин. В Клинике ТУ имеется отдельная команда по эндометриозу, в которой врачи разных специальностей работают над диагностикой и лечением этого многогранного заболевания.
В Эстонии эндометриозом страдают около 30 000 женщин. В Клинике ТУ имеется отдельная команда по эндометриозу, в которой врачи разных специальностей работают над диагностикой и лечением этого многогранного заболевания. Фото: Tartu Ülikooli kliinikum

В марте отмечается Международный день осведомленности об эндометриозе, призванный привлечь внимание к этому распространенному, но часто недооцененному гинекологическому заболеванию. Эндометриоз может протекать бессимптомно, но он также может существенно ухудшить качество жизни. Заболевание поражает до десяти процентов женщин детородного возраста.

Эндометриоз - поражающее преимущественно молодых женщин хроническое заболевание, при котором ткань, выстилающая полость матки, или эндометрий, разрастается и функционирует за пределами матки.

По словам гинеколога Клиники Тартуского университета доктора Хелен Рейм, жалобы на эндометриоз весьма многогранны, но чаще всего связаны с хронической болью, бесплодием и нарушениями менструального цикла. «Эндометриоз может протекать незаметно, но примерно 80 процентов пациенток испытывают боли внизу живота, которые нарушают качество их жизни во время менструации или вне цикла», - сказала она.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх