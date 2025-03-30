«20 процентов возможностей своего мозга я потеряла безвозвратно», - говорит она. Сколько эта умная, удачливая и публично достаточно известная женщина выпивает каждый день, не знали даже ее близкие друзья. До момента, пока ее не бросили муж и сын, друзья вообще ничего не замечали. Сейчас она не пьет три года. Но она по-прежнему алкоголик и останется им, пишет Rus.TVNET.
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Пол-литра водки в день: как успешная женщина стала алкоголичкой
«Когда человек представляет алкоголика, он представляет кого-то, кто сидит у Origo c "круткой" (так называют нелегальное спиртное - прим.ред.). Нет, алкоголик может работать дома, провожать ребенка в школу, мужа на работу, сдавать в бухгалтерию отчеты - и все время быть пьяным.
Сначала я пила как пьют обычные люди - на тусовках, вечером по пятницам. Вечер пятницы перешел в вечер субботы, затем перешел и в вечер среды.
И тогда казалось, что можно начинать пить днем, так как вечером придет с работы муж и мы все равно продолжим, так почему бы не доставить себе приятные мгновения раньше.