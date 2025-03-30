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В польских куриных окорочках обнаружена сальмонелла

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Окорочка с оливками
Окорочка с оливками Фото: Дмитрий Байрак/dbstudio, канал «ТВ Центр»

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) сообщает, что обнаружила бактерии, вызывающие сальмонеллез, в куриных окорочках из Польши без кожи и костей, пишет rus.tvnet.lv.

В ходе лабораторного контроля в куриных окорочках обнаружились бактерии Salmonella Enteritidis.

Ведомство отмечает, что куриные окорочка без кожи и костей польского происхождения в упаковках по 500 граммов с номером партии 6450634994, штрих-кодом 4752050020908 и сроком годности до 10 марта 2025 года уже не поступают в продажу.

В связи с этим случаем PVD отправила информационное сообщение в систему быстрого оповещения ЕС.

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