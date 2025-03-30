Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) сообщает, что обнаружила бактерии, вызывающие сальмонеллез, в куриных окорочках из Польши без кожи и костей, пишет rus.tvnet.lv.
В польских куриных окорочках обнаружена сальмонелла
В ходе лабораторного контроля в куриных окорочках обнаружились бактерии Salmonella Enteritidis.
Ведомство отмечает, что куриные окорочка без кожи и костей польского происхождения в упаковках по 500 граммов с номером партии 6450634994, штрих-кодом 4752050020908 и сроком годности до 10 марта 2025 года уже не поступают в продажу.
В связи с этим случаем PVD отправила информационное сообщение в систему быстрого оповещения ЕС.