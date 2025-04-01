С 1 апреля плата за визит к врачу-специалисту, включая отделение неотложной помощи, вырастет с 5 до 20 евро.
С сегодняшнего дня визит к врачу-специалисту будет обходиться значительно дороже
Для уязвимых групп населения, таких как пенсионеры, безработные, женщины с детьми и люди, получающие пособие, плата останется на уровне 5 евро. При более серьезных проблемах со здоровьем, если человек госпитализирован, плата за посещение отделения неотложной помощи (EMO) будет отменена. С апреля плата за койко-день в больнице также увеличится с 2,5 до 5 евро.
Лий Пярг, эксперт по политике финансирования здравоохранения в Министерстве социальных дел, пояснила BNS, что размер платы за посещение не менялся уже более десяти лет. «Со временем увеличилась как нагрузка на медицинскую систему, так и стоимость услуг. Изменения соответствуют рекомендациям ОЭСР, в которых говорится, что увеличение платы за посещение поможет сделать систему здравоохранения более эффективной, если она защищает уязвимые группы населения».
Более низкая плата за посещение в размере 5 евро по-прежнему будет взиматься с получателей пособий, людей с частичной или нулевой трудоспособностью, зарегистрированных безработных, людей старше 63 лет, пенсионеров по старости и инвалидности, детей до 19 лет, женщин с детьми и матерей детей в возрасте до одного года. «Кроме того, с женщин, не имеющих детей, нельзя взимать меньшую плату за посещение, если они получают специализированную амбулаторную помощь в связи с беременностью или родами», - сказала Пярг.
Будет действовать дополнительная мера предосторожности: если человеку необходимо неоднократно посетить одного и того же врача-специалиста, плата может взиматься только один раз в год. Аналогичным образом, плата не взимается за направления внутри медицинского учреждения или к тому же специалисту в другое учреждение.
Пярг подчеркнула, что прием у семейного врача остается бесплатным. Кроме того, круглосуточно работает телефон семейного врача 1220, где можно получить первичную консультацию или рекомендации по поводу того, куда лучше обратиться со своими проблемами со здоровьем.
С апреля плата за койко-день в больнице увеличится с 2,5 евро до 5 евро. Оплачивают не более 10 дней госпитализации. В качестве исключения плата за койко-день не взимается за пребывание в реанимации, за специализированную помощь при беременности или родах, а также с несовершеннолетних.
Стоит отметить, что если пациент не может записаться на прием, он должен предупредить об этом не менее чем за 24 часа. Если уведомление задерживается или пациент не явился, медицинское учреждение имеет право взимать двойную плату за следующий прием.
Подробную информацию о стоимости посещений и койко-дней можно получить на сайтах медицинских учреждений или Кассы здоровья.