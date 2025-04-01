С сегодняшнего дня визит к врачу-специалисту будет обходиться значительно дороже

Для уязвимых групп населения, таких как пенсионеры, безработные, женщины с детьми и люди, получающие пособие, плата останется на уровне 5 евро. При более серьезных проблемах со здоровьем, если человек госпитализирован, плата за посещение отделения неотложной помощи (EMO) будет отменена. С апреля плата за койко-день в больнице также увеличится с 2,5 до 5 евро.

Лий Пярг, эксперт по политике финансирования здравоохранения в Министерстве социальных дел, пояснила BNS, что размер платы за посещение не менялся уже более десяти лет. «Со временем увеличилась как нагрузка на медицинскую систему, так и стоимость услуг. Изменения соответствуют рекомендациям ОЭСР, в которых говорится, что увеличение платы за посещение поможет сделать систему здравоохранения более эффективной, если она защищает уязвимые группы населения».

Более низкая плата за посещение в размере 5 евро по-прежнему будет взиматься с получателей пособий, людей с частичной или нулевой трудоспособностью, зарегистрированных безработных, людей старше 63 лет, пенсионеров по старости и инвалидности, детей до 19 лет, женщин с детьми и матерей детей в возрасте до одного года. «Кроме того, с женщин, не имеющих детей, нельзя взимать меньшую плату за посещение, если они получают специализированную амбулаторную помощь в связи с беременностью или родами», - сказала Пярг.