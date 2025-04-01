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Новая глава в истории контрацепции: негормональные таблетки для мужчин дошли до клинических испытаний

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Так выглядит молекула YCT-529 - вещества, которое действует как обратимый контрацептив для мужчин.
Так выглядит молекула YCT-529 - вещества, которое действует как обратимый контрацептив для мужчин. Фото: MolView

Хотя Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило более двадцати различных методов контрацепции, у мужчин до сих пор есть лишь два варианта - презервативы и вазэктомия. Женщинам же доступен широкий выбор средств, включая оральные противозачаточные таблетки.

Исследование, проведенное на фармацевтическом факультете Университета Миннесоты и опубликованное в журнале Nature Communications, изменило сложившийся баланс, проложив путь к созданию первых негормональных противозачаточных таблеток для мужчин, которые уже дошли до стадии клинических испытаний.

Новый препарат под названием YCT-529 представляет собой негормональное средство для перорального применения, которое подавляет выработку сперматозоидов. Он был разработан в сотрудничестве с Колумбийским университетом и биотехнологической компанией YourChoice Therapeutics. В ходе экспериментов на мышах препарат показал 99-процентную эффективность в течение четырех недель и вызвал временное бесплодие. У обезьян количество сперматозоидов значительно снизилось уже через две недели после начала приема. После завершения курса лечения фертильность полностью восстановилась как у мышей - за шесть недель, так и у приматов - в течение 10-15 недель. Побочных эффектов зафиксировано не было ни в одном случае.

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