Хотя Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило более двадцати различных методов контрацепции, у мужчин до сих пор есть лишь два варианта - презервативы и вазэктомия. Женщинам же доступен широкий выбор средств, включая оральные противозачаточные таблетки.
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Новая глава в истории контрацепции: негормональные таблетки для мужчин дошли до клинических испытаний
Исследование, проведенное на фармацевтическом факультете Университета Миннесоты и опубликованное в журнале Nature Communications, изменило сложившийся баланс, проложив путь к созданию первых негормональных противозачаточных таблеток для мужчин, которые уже дошли до стадии клинических испытаний.