Новая глава в истории контрацепции: негормональные таблетки для мужчин дошли до клинических испытаний

Новый препарат под названием YCT-529 представляет собой негормональное средство для перорального применения, которое подавляет выработку сперматозоидов. Он был разработан в сотрудничестве с Колумбийским университетом и биотехнологической компанией YourChoice Therapeutics. В ходе экспериментов на мышах препарат показал 99-процентную эффективность в течение четырех недель и вызвал временное бесплодие. У обезьян количество сперматозоидов значительно снизилось уже через две недели после начала приема. После завершения курса лечения фертильность полностью восстановилась как у мышей - за шесть недель, так и у приматов - в течение 10-15 недель. Побочных эффектов зафиксировано не было ни в одном случае.