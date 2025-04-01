Каким образом полноценный обед влияет на работоспособность человека? Исследования подтверждают: регулярное и сбалансированное питание в течение рабочего дня напрямую связано с продуктивностью сотрудников, умственной ясностью и общим самочувствием. Однако в условиях стремительного ритма жизни полноценные приемы пищи нередко отходят на второй план, уступая место фастфуду или нерегулярным перекусам.
Питание как фактор успеха: почему взрослым необходим полноценный обед?
О том, как компании могут способствовать осознанному питанию и почему так важно ценить его влияние на благополучие сотрудников, подробнее рассказывают руководитель по персоналу Maag Eesti Ксения Шевелева и руководитель по персоналу Baltic Restaurants Estonia Кай Рейго.
Здоровое питание - инвестиция в работоспособность
«Сбалансированный обед - это не просто прием пищи, а важная часть повседневной рутины, которая помогает сохранить энергию и трудоспособность, - подчеркнула Шевелева. - Для Maag Eesti продуктивность тесно связана с благополучием работников и обретением внутреннего баланса. Здоровое питание - включая полноценный завтрак и обед - способствует улучшению концентрации, умственной активности и креативности, что, в свою очередь, напрямую влияет на качество выполнения работы».
Столовые как пространство для творчества и укрепления командного духа
На первый взгляд обеденный перерыв может показаться просто временем, чтобы утолить голод, однако его значение гораздо шире.
«Точно так же, как школьная столовая - это не только место, где ребёнок ест, но и социальная среда, для взрослых обед - это больше, чем просто прием пищи. Это перерыв, который поддерживает ментальное здоровье и укрепляет социальные связи», - объясняет Рейго.
Опыт многих компаний показывает, что именно в обеденных зонах часто рождаются лучшие рабочие обсуждения и идеи. «Столовые становятся местом, где формируются более крепкие социальные связи, что, в свою очередь, улучшает атмосферу в коллективе и повышает вовлеченность сотрудников», - добавляет Рейго.
Обед как стратегический выбор для бизнеса
«Мы заметили, что партнерские компании, которые решили поддерживать питание своих сотрудников, сталкиваются с меньшей текучестью кадров и реже фиксируют больничные. Это выгодная инвестиция для работодателя, а не расход», - отметила руководитель по персоналу Baltic Restaurants Estonia.
Maag Eesti — один из примеров компаний, где на производственных объектах сотрудникам предлагаются качественные завтраки и обеды по льготным ценам. По словам Ксении Шевелевой, на это есть несколько причин.
«С одной стороны, мы можем обеспечить работникам доступную возможность питаться сбалансированно, разнообразно и питательно. С другой - предлагая полноценную еду, мы можем поддерживать и направлять сотрудников к более осознанным и здоровым выбором в питании. Мы сознательно инвестировали в развитие столовых на наших производственных объектах. В Раквере и Табасалу у нас есть собственные столовые, где еда готовится прямо на месте», - рассказала Шевелева.
Местное сырье - здоровый выбор
Сотрудничество эстонских компаний подчеркнуло еще один важный аспект - ценность местного сырья. Baltic Restaurants Estonia, предоставляющая услуги питания в 200 точках по всей Эстонии, делает ставку на использование свежих местных продуктов.
«Так же, как и в школьном питании, в корпоративных столовых мы стараемся по максимуму использовать местное сырье, - отметил Рейго. - Лучший способ поддержать как эстонскую экономику, так и здоровье людей - это ценить местное производство продуктов питания».
Рекомендации для компаний
Чтобы улучшить культуру питания на рабочем месте, руководитель по персоналу Maag Eesti Ксения Шевелева советует:
- создать приятную и уютную атмосферу для обеденных перерывов;
- предлагать разнообразные, доступные и питательные блюда;
- проводить информационную работу по вопросам питания;
- привлекать сотрудников к планированию меню;
- обеспечить достаточно продолжительный обеденный перерыв, чтобы сотрудники могли спокойно поесть.