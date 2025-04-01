Питание как фактор успеха: почему взрослым необходим полноценный обед?

О том, как компании могут способствовать осознанному питанию и почему так важно ценить его влияние на благополучие сотрудников, подробнее рассказывают руководитель по персоналу Maag Eesti Ксения Шевелева и руководитель по персоналу Baltic Restaurants Estonia Кай Рейго.

Здоровое питание - инвестиция в работоспособность

«Сбалансированный обед - это не просто прием пищи, а важная часть повседневной рутины, которая помогает сохранить энергию и трудоспособность, - подчеркнула Шевелева. - Для Maag Eesti продуктивность тесно связана с благополучием работников и обретением внутреннего баланса. Здоровое питание - включая полноценный завтрак и обед - способствует улучшению концентрации, умственной активности и креативности, что, в свою очередь, напрямую влияет на качество выполнения работы».

Столовые как пространство для творчества и укрепления командного духа

На первый взгляд обеденный перерыв может показаться просто временем, чтобы утолить голод, однако его значение гораздо шире.

«Точно так же, как школьная столовая - это не только место, где ребёнок ест, но и социальная среда, для взрослых обед - это больше, чем просто прием пищи. Это перерыв, который поддерживает ментальное здоровье и укрепляет социальные связи», - объясняет Рейго.