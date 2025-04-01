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В Эстонии смертность от рака выше, чем в среднем по ЕС

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik

В Эстонии смертность от рака на 13 процентов выше, чем в среднем по Евроcоюзу, при этом смертность среди мужчин превышает европейский показатель на треть, говорится в онкологическом обзоре Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет Rus.ERR.

«Если говорить в целом, смертность от раковой опухоли стала меньше. Но если сравнивать Эстонию с другими европейскими странами, то смертность от раковой опухоли у нас намного выше. Например, смертность от рака кишечника среди женщин в Эстонии где-то на 37 процентов выше, чем по ЕС», - сказал главврач онкологического центра Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Индрек Сейре.

Несмотря на развитие диагностики и лечение, улучшение скрининговых программ - один из главных вызовов для здравоохранения страны.

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