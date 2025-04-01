В Эстонии смертность от рака на 13 процентов выше, чем в среднем по Евроcоюзу, при этом смертность среди мужчин превышает европейский показатель на треть, говорится в онкологическом обзоре Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет Rus.ERR.
В Эстонии смертность от рака выше, чем в среднем по ЕС
«Если говорить в целом, смертность от раковой опухоли стала меньше. Но если сравнивать Эстонию с другими европейскими странами, то смертность от раковой опухоли у нас намного выше. Например, смертность от рака кишечника среди женщин в Эстонии где-то на 37 процентов выше, чем по ЕС», - сказал главврач онкологического центра Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Индрек Сейре.
Несмотря на развитие диагностики и лечение, улучшение скрининговых программ - один из главных вызовов для здравоохранения страны.