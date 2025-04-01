В Эстонии смертность от рака выше, чем в среднем по ЕС

«Если говорить в целом, смертность от раковой опухоли стала меньше. Но если сравнивать Эстонию с другими европейскими странами, то смертность от раковой опухоли у нас намного выше. Например, смертность от рака кишечника среди женщин в Эстонии где-то на 37 процентов выше, чем по ЕС», - сказал главврач онкологического центра Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Индрек Сейре.