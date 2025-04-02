Холестерин присутствует в крови каждого человека и необходим для нормального функционирования нашего организма. Однако чрезмерно высокий уровень холестерина способствует закупорке кровеносных сосудов и является основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Высокий уровень холестерина является основным фактором риска развития сердечных заболеваний
Апрель вновь станет месяцем, посвященным здоровью сердца, поскольку, несмотря на суровую статистику, по оценкам, 80% сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить с помощью здорового образа жизни.
В 2024 году Касса здоровья выплатила около 243,4 млн евро на лечение сердечно-сосудистых заболеваний жителей Эстонии и на связанные с ними рецептурные лекарства. В 2023 году почти половина, или 7500, всех случаев смертей были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, а смертность в Эстонии по-прежнему выше, чем в среднем по Европе.
«Хотя смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Эстонии за последние годы снизилась, расходы Кассы здоровья возросли, поскольку основной причиной потери здоровья в нашей стране являются заболевания системы кровообращения. В прошлом году Касса здоровья оплатила лечение и рецептурные препараты 441 660 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, почти у каждого третьего жителя Эстонии были жалобы, связанные с сердцем и кровеносными сосудами, поэтому им потребовалось соответствующее лечение или лекарства», − сообщила Тийна Эстерман, руководитель по профилактическим услугам Кассы здоровья.
Недавнее исследование Института развития здоровья Эстонии (TAI) показало, что в 2023 году в Эстонии из-за заболеваний системы кровообращения было потеряно в совокупности 150 177 лет жизни.
По словам кардиолога Маргуса Вийгимаа, главного врача отделения здоровья сердца Северо-Эстонской региональной больницы, в Месяц сердца уместно снова сосредоточиться на здоровье своего сердца и задуматься о том, что если ваше сердце работает для вас каждый день, делаете ли вы то же самое для него? По словам Вийгимаа, очень важно знать показатели своего здоровья, особенно уровень холестерина в крови, который является первым показателем здоровья сердца.
«У всех нас в крови есть холестерин, но нам определенно следует рассматривать уровни "хорошего" и "плохого"» холестерина по отдельности, поскольку слишком высокий уровень «плохого» холестерина ЛПНП способствует закупорке кровеносных сосудов», − сказал кардиолог.
Уровень «плохого» холестерина у взрослого человека должен ниже 3 ммоль/л, а уровень «хорошего» холестерина должен быть выше 1 ммоль/л у мужчин и выше 1,2 ммоль/л у женщин. Вийгимаа добавил, что у женщин обычно более высокий уровень «хорошего» холестерина, поскольку на него влияют женские гормоны.
«Важно помнить, что эти показатели являются общими рекомендациями, и ваш врач может рекомендовать более низкие целевые показатели уровня холестерина в зависимости от вашего индивидуального состояния здоровья», − отметил Вийгимаа.
Каждый может многое сделать для сохранения здоровья своего сердца. Значительную часть сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить путем изменения образа жизни. Основой здорового образа жизни являются регулярная физическая активность, нормализация веса, отказ от табачных изделий и алкоголя, здоровое питание и снижение уровня стресса.
Научный руководитель Эстонского Центра Компетенции по физической активности Хенек Томсон отметил, что регулярные занятия спортом являются одним из самых доступных и надежных способов продлить здоровую жизнь.
«Основываясь на последних международных исследованиях, мы можем с уверенностью заявить − всего полчаса умеренных физических упражнений в день снижают риск сердечных заболеваний почти на пятую часть. Однако даже короткие, продолжительностью несколько минут, высокоинтенсивные упражнения в течение дня − например, подъем на несколько пролетов лестницы − могут снизить риск сердечного приступа или инсульта до 30%. Эти цифры подтверждают, что каждая минута упражнений − это ценная и важная инвестиция в здоровье вашего сердца», − отметил Томсон и порекомендовал привлекать к занятиям спортом своих близких или друзей, которые будут вашей поддержкой и вдохновлять вас, если вы потеряете мотивацию.
«Важно осознанно находить возможности для ежедневной физической активности, будь то ходьба, езда на велосипеде или даже работа в саду. Ваше сердце скажет вам спасибо за это сегодня, завтра и через много лет», − подчеркнул Томсон.