Высокий уровень холестерина является основным фактором риска развития сердечных заболеваний

«У всех нас в крови есть холестерин, но нам определенно следует рассматривать уровни "хорошего" и "плохого"» холестерина по отдельности, поскольку слишком высокий уровень «плохого» холестерина ЛПНП способствует закупорке кровеносных сосудов», − сказал кардиолог.

Уровень «плохого» холестерина у взрослого человека должен ниже 3 ммоль/л, а уровень «хорошего» холестерина должен быть выше 1 ммоль/л у мужчин и выше 1,2 ммоль/л у женщин. Вийгимаа добавил, что у женщин обычно более высокий уровень «хорошего» холестерина, поскольку на него влияют женские гормоны.

«Важно помнить, что эти показатели являются общими рекомендациями, и ваш врач может рекомендовать более низкие целевые показатели уровня холестерина в зависимости от вашего индивидуального состояния здоровья», − отметил Вийгимаа.

Каждый может многое сделать для сохранения здоровья своего сердца. Значительную часть сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить путем изменения образа жизни. Основой здорового образа жизни являются регулярная физическая активность, нормализация веса, отказ от табачных изделий и алкоголя, здоровое питание и снижение уровня стресса.

Научный руководитель Эстонского Центра Компетенции по физической активности Хенек Томсон отметил, что регулярные занятия спортом являются одним из самых доступных и надежных способов продлить здоровую жизнь.

«Основываясь на последних международных исследованиях, мы можем с уверенностью заявить − всего полчаса умеренных физических упражнений в день снижают риск сердечных заболеваний почти на пятую часть. Однако даже короткие, продолжительностью несколько минут, высокоинтенсивные упражнения в течение дня − например, подъем на несколько пролетов лестницы − могут снизить риск сердечного приступа или инсульта до 30%. Эти цифры подтверждают, что каждая минута упражнений − это ценная и важная инвестиция в здоровье вашего сердца», − отметил Томсон и порекомендовал привлекать к занятиям спортом своих близких или друзей, которые будут вашей поддержкой и вдохновлять вас, если вы потеряете мотивацию.

«Важно осознанно находить возможности для ежедневной физической активности, будь то ходьба, езда на велосипеде или даже работа в саду. Ваше сердце скажет вам спасибо за это сегодня, завтра и через много лет», − подчеркнул Томсон.