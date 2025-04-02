Кто рано встает, тот, возможно, далеко и не уйдет - по крайней мере, не тогда, когда часы переводят на летнее время и сон становится короче. В США переход на летнее время приносит не только сонный понедельник: он может обернуться инфарктами, ДТП и даже смертью. Но может ли всего один час сдвига времени действительно повлиять настолько сильно?

Ответ скрывается в нас самих - в наших биологических часах, которые сбить с ритма гораздо проще, чем мы думаем. Ведь в Европе живут такие же люди, и те же опасности, которые были выявлены в США в связи с постоянным переводом времени, актуальны и здесь.

Расследование катастрофы шаттла «Челленджер» в 1986 году показало, что ключевые лица, принимавшие решения перед запуском, страдали от серьезного недосыпа. Это вызвало подозрение, что усталость могла повлиять на их способность принимать решения. Аналогично, разлив нефти с танкера Exxon Valdez в 1989 году, ставший масштабной экологической катастрофой, также был связан с усталостью. Официальное расследование установило, что третий помощник капитана, ответственный за управление судном, наряду с другими проблемами, испытывал сильный недосып.