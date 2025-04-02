Кто рано встает, тот, возможно, далеко и не уйдет - по крайней мере, не тогда, когда часы переводят на летнее время и сон становится короче. В США переход на летнее время приносит не только сонный понедельник: он может обернуться инфарктами, ДТП и даже смертью. Но может ли всего один час сдвига времени действительно повлиять настолько сильно?
Ответ скрывается в нас самих - в наших биологических часах, которые сбить с ритма гораздо проще, чем мы думаем. Ведь в Европе живут такие же люди, и те же опасности, которые были выявлены в США в связи с постоянным переводом времени, актуальны и здесь.