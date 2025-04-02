Вспышка кишечной палочкой в Латвии: состояние нескольких детей ухудшилось

Состояние 11 детей из числа госпитализированных в Детскую клиническую университетскую больницу Латвии(BKUS) из-за заражения кишечной палочкой, оценивается как тяжелое, четырех - как крайне тяжелое, сообщили агентству LETA в больнице. Об этом пишет Rus.Tvnet.
Накануне, 1 апреля, состояние десяти детей оценивалось как тяжелое, двух - как крайне тяжелое.
Всего в настоящее время в BKUS проходят лечение 22 ребенка, заразившихся кишечной палочкой E. coli, продуцирующей шигатоксин, что на два больше, чем днем ранее. 18 детей помещены в инфекционное отделение, четыре - в отделение интенсивной терапии.
В лечебном учреждении подчеркивают, что все дети находятся под тщательным наблюдением.
С момента начала вспышки нескольких детей, у которых было диагностировано заражение инфекцией E. coli, выписали из детской больницы: их состояние позволилопродолжить лечение амбулаторно.
Также в среду, 2 апреля, планируется выписать еще несколько детей, сообщили в больнице.
На сегодняшний день в Центре профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) зарегистрировано 53 случая заражения, в том числе у шести взрослых. Случаи заболевания зарегистрированы в Риге, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском, Южнокурземском, Ропажском, Кекавском и Елгавском краях.
Продовольственно-ветеринарная служба страны (PVD) ранее сообщила, что, по результатам лабораторных анализов, в 55 образцах пищевых продуктов, взятых в дошкольных образовательных учреждениях, где ранее были зарегистрированы случаи заражения кишечной палочкой E. coli, продуцирующей шигатоксин, инфекция не обнаружена.
SPKC в сотрудничестве с PVD продолжает эпидемиологическое расследование, чтобы определить источник заболевания. Центр также взаимодействует с затронутыми детскими садами и семейными врачами, наблюдающими детей с симптомами острой кишечной инфекции.