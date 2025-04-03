Немецкие ученые обнаружили в козьем навозе потенциальное лекарство от рака

Это похоже на запоздалую первоапрельскую шутку, но на самом деле это не так. Ученые из Магдебургского университета обнаружили в козьем навозе природное вещество, которое в будущем может успешно использоваться для лечения рака.
Ученым из Университета Отто фон Герике в Магдебурге удалось воссоздать в лабораторных условиях природное вещество, способное уничтожать раковые клетки -дисоразол Z1. В природе это мощное вещество содержится в бактериях, живущих в козьем навозе и других органических отходах.