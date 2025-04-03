Немецкие ученые обнаружили в козьем навозе потенциальное лекарство от рака

Ученым из Университета Отто фон Герике в Магдебурге удалось воссоздать в лабораторных условиях природное вещество, способное уничтожать раковые клетки -дисоразол Z1. В природе это мощное вещество содержится в бактериях, живущих в козьем навозе и других органических отходах.

По словам профессора Дитера Шинцера, возглавлявшего исследование, эта имитация природы имеет одно заметное преимущество: в лабораторных условиях потенциальный препарат будущего можно модифицировать и заставить его уничтожать раковые клетки еще эффективнее. По мнению исследователей, новый потенциальный препарат, вероятно, будет лучше многих других современных методов лечения, поскольку здоровые, не пораженные раком клетки организма не будут повреждаться во время лечения.