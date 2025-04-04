Новое чудодейственное средство? Кокаиновая зависимость может стать излечимой

Недавно опубликованное клиническое исследование показало, что экспериментальный препарат мавоглурант может помочь избавиться от кокаиновой зависимости, пишет Science Translational Medicine. Препарат был разработан исследователями швейцарской фармацевтической компании Novartis. Эта компания является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире и работает также в Эстонии.