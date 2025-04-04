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Новое чудодейственное средство? Кокаиновая зависимость может стать излечимой

Перевод: Дмитрий Рая
От кокаиновой зависимости трудно избавиться.
От кокаиновой зависимости трудно избавиться. Фото: Colin Davis / Unsplash

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis, которая также работает в Эстонии, интенсивно исследует вещество, которое может стать первым в мире препаратом против кокаиновой зависимости.

Недавно опубликованное клиническое исследование показало, что экспериментальный препарат мавоглурант может помочь избавиться от кокаиновой зависимости, пишет Science Translational Medicine. Препарат был разработан исследователями швейцарской фармацевтической компании Novartis. Эта компания является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире и работает также в Эстонии.

Потенциальный препарат был протестирован в ходе клинического исследования II фазы, в ходе которого была дополнительно изучена его эффективность и безопасность. В исследовании приняли участие 68 добровольцев, борющихся с зависимостью от кокаина. 

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