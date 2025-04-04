Семейный врач или ЛОР? Новый онлайн-тест поможет пациентам определиться, к кому обращаться за помощью

На сайте клиники болезней уха, горла, носа Клиникума Тартуского университета теперь доступен новый инструмент для самотестирования. С его помощью можно определить, следует ли с возникшей проблемой уха, горла или носа отправляться в дежурный кабинет ЛОР-врача, или достаточно консультации семейного.
Поскольку дежурный кабинет клиники болезней уха, горла, носа работает круглосуточно, а приемы семейных врачей - нет, у его дверей нередко оказываются пациенты, которым экстренная помощь на самом деле не требуется.