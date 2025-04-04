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Семейный врач или ЛОР? Новый онлайн-тест поможет пациентам определиться, к кому обращаться за помощью

Нередко к ЛОР-врачу обращаются и те пациенты, чьё состояние не требует экстренной медицинской помощи.
Нередко к ЛОР-врачу обращаются и те пациенты, чьё состояние не требует экстренной медицинской помощи. Фото: Tartu Ülikooli kliinikum

На сайте клиники болезней уха, горла, носа Клиникума Тартуского университета теперь доступен новый инструмент для самотестирования. С его помощью можно определить, следует ли с возникшей проблемой уха, горла или носа отправляться в дежурный кабинет ЛОР-врача, или достаточно консультации семейного.

Поскольку дежурный кабинет клиники болезней уха, горла, носа работает круглосуточно, а приемы семейных врачей - нет, у его дверей нередко оказываются пациенты, которым экстренная помощь на самом деле не требуется.

«Часто, не зная, что делать, люди отправляются в дежурный кабинет, где после длительного ожидания им может быть просто рекомендовано обратиться к семейному врачу, так как их состояние не требует срочного вмешательства», - пояснила старшая медсестра клиники оториноларингологии Клиникума Тартуского университета Марика Тамм.

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