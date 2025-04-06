Объясняют медики: как зубная щетка поможет вам защитить свое сердце

Хотя плохая гигиена полости рта часто связана с такими проблемами, как потеря зубов, заболевания десен и неприятный запах изо рта, эксперты предупреждают, что она может иметь гораздо более широкое влияние на общее состояние здоровья, включая сердце.
По словам гастроэнтеролога доктора Саураба Сетха, одна довольно распространенная привычка ухода за полостью рта в ночное время может увеличить риск сердечного приступа. «Если вы не чистите зубы перед сном, у вас может быть более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний», - предупредил Сетх своих 497 000 подписчиков в TikTok.