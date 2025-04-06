Объясняют медики: как зубная щетка поможет вам защитить свое сердце

По словам гастроэнтеролога доктора Саураба Сетха, одна довольно распространенная привычка ухода за полостью рта в ночное время может увеличить риск сердечного приступа. «Если вы не чистите зубы перед сном, у вас может быть более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний», - предупредил Сетх своих 497 000 подписчиков в TikTok.