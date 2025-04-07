В Кассе здоровья объяснили причины сбоев в работе дигитальной регистратуры

Проблемы с записью к врачам через Дигитальную регистратуру до сих пор не решены, хотя число ошибочных запросов по сравнению с началом года снизилось. Ситуация не разрешится до тех пор, пока изменения в свои цифровые системы не внесут и поставщики услуг здравоохранения, утверждают в Кассе здоровья, пишет Rus.ERR.
С начала года в дигитальной регистратуре возникли проблемы с записью на определенное время, но по сей день ситуация особо не изменилась.
Глава отдела Кассы здоровья, отвечающего за дигитальную регистратуру, Анетт Пярс пояснила ERR, что иногда пациент, желающий забронировать определенное время, получает сообщение об ошибке, в котором говорится, что на выбранное время записаться невозможно.
Проблемы начались в начале года, после слияния Портала здоровья и дигитальной регистратуры.