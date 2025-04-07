В Кассе здоровья объяснили причины сбоев в работе дигитальной регистратуры

Проблемы с записью к врачам через Дигитальную регистратуру до сих пор не решены, хотя число ошибочных запросов по сравнению с началом года снизилось. Ситуация не разрешится до тех пор, пока изменения в свои цифровые системы не внесут и поставщики услуг здравоохранения, утверждают в Кассе здоровья, пишет Rus.ERR.