Суровая статистика: из-за этих заболеваний Эстония ежегодно теряет большое количество людей

Несмотря на то, что мы сделали значительные позитивные шаги в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью от них, уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Эстонии все еще выше, чем в среднем по ЕС, пишет руководитель кардиологического центра Северо-Эстонской региональной больницы Маргус Вийгимаа.