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Суровая статистика: из-за этих заболеваний Эстония ежегодно теряет большое количество людей

Перевод: Дмитрий Рая
Врач. Иллюстративное фото
Врач. Иллюстративное фото Фото: Guschenkova/Shutterstock

Несмотря на то, что мы сделали значительные позитивные шаги в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью от них, уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Эстонии все еще выше, чем в среднем по ЕС, пишет руководитель кардиологического центра Северо-Эстонской региональной больницы Маргус Вийгимаа.

В 2023 году в Эстонии умерли 15 766 человек, почти половина из них - от сердечно-сосудистых заболеваний. Это означает, что число людей каждый год умирающих из-за сердечных заболеваний, сравнимо с населением какой-либо волости.

Месяц сердца, который приходится на апрель, вот уже 32 года подряд посвящен здоровью сердца, поскольку, несмотря на суровые статистические показатели, сердечные заболевания в значительной степени можно предотвратить.

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