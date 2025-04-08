Суровая статистика: из-за этих заболеваний Эстония ежегодно теряет большое количество людей

Несмотря на то, что мы сделали значительные позитивные шаги в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью от них, уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Эстонии все еще выше, чем в среднем по ЕС, пишет руководитель кардиологического центра Северо-Эстонской региональной больницы Маргус Вийгимаа.
В 2023 году в Эстонии умерли 15 766 человек, почти половина из них - от сердечно-сосудистых заболеваний. Это означает, что число людей каждый год умирающих из-за сердечных заболеваний, сравнимо с населением какой-либо волости.